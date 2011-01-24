اولین کنفرانس مجازی در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود

دکتر علی مرادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: این کنفرانس با همکاری شرکتهای وابسته به وزارت نفت و مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخل و خارج از کشور مهرماه سال آینده در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود مهمترین ویژگی کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری را برگزاری در گستره ملی به صورت مجازی و با استفاده از زیرساخت های الکترونیک دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این کنفرانس گامی موثر در جهت فرهنگ سازی استفاده از فضاهای مجازی و توسعه خدمات الکترونیک باشد.

به گفته مرادزاده، جایگاه مهم و تاثیرگذار ایران در صنعت نفت و گاز و لزوم حفظ و ارتقای آن در عرصه اقتصاد جهانی، اهمیت فناوری احداث و بهرهبرداری از مخازن عظیم زیرزمینی به عنوان یکی از الزامات اصلی صنعت نفت و گاز، وابستگی صنایع و مراکز صنعتی و جمعیتی به مواد هیدروکربوری، اهمیت ذخیرهسازی از دیدگاه پدافند غیرعامل و آمایش سرزمین، مهمترین محورهای این کنفرانس است.