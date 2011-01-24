به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدحسن موسوی در دومین روز از سفر استاندار همدان به مرکز این استان در شورای تأمین مسکن با بیان اینکه همایش بزرگ الگوی معماری ایران اسلامی در دو مرحله برگزار خواهد شد، گفت: مرحله اول این همایش نیمه اول اسفندماه امسال به صورت کاربردی و علمی برگزار می شود.

موسوی با اشاره به اینکه مرحله دوم این همایش اوایل شهریور ماه سال آینده با فراخوان مقاله برگزار خواهد شد، گفت: در این همایش از سراسر کشور و حتی کشورهای خارجی حاضر خواهند شد.

ساخت و ساز مسکن در همدان پنج برابر رشد جمعیت شهری است

وی با بیان اینکه ساخت و ساز مسکن در همدان معادل پنج برابر رشد جمعیت شهری آن است، اضافه کرد: با ادامه روند ساخت و ساز مسکن در همدان سال‌های آینده، دیگر مشتری مسکن نخواهیم داشت.

معاون عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر استان همدان به عنوان الگوی نوسازی بافت های فرسوده شهری در کشور معرفی شده است، گفت: امسال اجرای طرح نوسازی بافت های فرسوده بعد از چند ماه توقف به نحو جدی پیگیری شد.

بهسازی محله جولان به عنوان الگوی کشوری مطرح شد

وی افزود: بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری محله ای ابتدا از جولان که یکی از محلات قدیمی شهر همدان به شمار می‌رود در دو مرحله شمالی و جنوبی آغاز شد و فاز شمالی محله جولان به عنوان پایلوت کشوری معرفی و در سطح کشور به عنوان نمونه شناخته شد.

معاون عمرانی استاندار همدان گفت: 34 طرح مشارکتی شامل یک هزار و 453 واحد مسکونی در منطقه جولان با مشارکت بخش خصوصی، دولت و مردم در حال اجرا است.

شناسایی 896 هکتار بافت فرسوده در همدان

فرماندار همدان نیز با بیان اینکه در این شهرستان 896 هکتار بافت فرسوده وجود دارد، گفت: امسال سه هزار و 725 واحد موفق به بهسازی و نوسازی عرصه شده‌اند.

حسن قهرمانی مطلق اضافه کرد: در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی که پنج منطقه حاشیه نشین شهر همدان را شامل می شود از سال 85 تا 89 حدود 30 میلیارد ریال برای توانمندسازی آن هزینه شده است.

قهرمانی مطلق با اشاره به وضعیت مسکن روستایی شهرستان همدان خاطرنشان کرد: سهمیه شهرستان از مسکن روستایی 9 هزار و 254 فقره بوده است.

22 هزار مسکن روستایی همدان در نوبت مقاوم سازی

وی با بیان اینکه شهرستان همدان دارای 22 هزار واحد روستایی است که نیاز به مقاوم سازی و نوسازی دارد، اظهار داشت: برای مقاوم سازی مسکن روستایی تاکنون هفت هزار و 669 فقره به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد پنج هزار و 630 مورد موفق به عقد قرارداد شده است.

فرماندار همدان تأکید کرد: باید در راستای افزایش تقاضا برای بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی فرهنگ‌سازی صورت پذیرد.

وی قراردادهای ساخت مسکن مهر شهرستان همدان تا پایان دی ماه سال جاری را 11 هزار و 747 مورد اعلام کرد و افزود: برای تعداد هشت هزار و 888 مورد پروانه اخذ شده است.

17 هزار و 500 همدانی متقاضی مسکن مهر

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان نیز به ذکر وضعیت مسکن مهر در همدان پرداخت و گفت: در شهرستان همدان 17 هزار و 500 واحد متقاضی فرم (ج) وجود دارد که از این تعداد برای 11 هزار و 747 نفر در قالب تعاونی مسکن، تفاهمنامه‌‌های سه‌جانبه، خودمالکی و بافت فرسوده عقد قرارداد شده‌اند.

اصغر مجیدی اضافه کرد: در این میان شش هزار و 698 واحد برای اخذ تسهیلات آماده‌سازی و هفت هزار و 476 واحد نیز برای ساخت به بانک معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه عمده کارهای صورت گرفته در بخش مسکن مهر در سال 89 بوده است، افزود: نظارت‌های انجام شده از سوی مرکز حاکی از آن است که وضعیت مسکن مهر همدان مطابق با استانداردها بوده و از لحاظ کیفی از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان نیز با اشاره به وضعیت مسکن روستایی شهرستان همدان اظهار داشت: از یک هزار و 600 سهمیه سال 88 شهرستان همدان حدود یک هزار و 794 متقاضی به سیستم بانکی معرفی شده که این امر رشد 118 درصدی داشته است.

حسن ظفری افزود: عقد قراردادهای صورت گرفته در شهرستان همدان دراین مدت یک هزار و 200 فقره بوده و 880 واحد نیز در بخش مسکن روستایی در شهرستان همدان به بهره‌برداری رسیده است.

ظفری اظهار داشت: از آنجایی که تسهیلات مسکن روستایی سال 89 از اول دی‌ماه امسال ابلاغ شده است، سهمیه شهرستان همدان سه هزار و 250 فقره بوده که تعداد 487 نفر به سیستم بانکی معرفی شده‌اند و 166 متقاضی نیز موفق به عقد قرارداد شده‌اند.