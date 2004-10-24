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۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۰۳

متن توافقنامه مركز هنرهاي نمايشي با انجمن نمايشنامه نويسان

به گزارش"مهر" ،در جلسه ساعت 30 /19 روز جمعه ا/8/83 هيأت مديره انجمن نمايشنامه نويسان ، نايب رئيس خانه تئاتر و مسوول ارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي توافق نامه اي مبني بر پذيرفتن 20 متن نمايشي ديگر توسط خانه تئاتر جهت اجرا در بيست وسومين جشنواره تئاتر فجر امضا شد . متن اين توافق نامه به اين شرح است:

ستاد برگزاري جشنواره براي ايجاد زمينه مشاركت صنف توليدكنندگان تئاتر در برگزاري جشنواره ها پيشنهاد مي نمايد در مرحله دوم ، خانه تئاتر حداكثر تا سقف 20 گروه نمايشي بامتن  هاي ايراني رابراي مرحله باز بيني به دبيرخانه جشنواره  وارد نمايد.

الف)لازم به ذكر است كه به علت محدوديت محل تمرين ، تأمين فضاي تمرين نمايشهاي اين گروهها به عهده خانه تئاتر است.
ب) اين گروهها بايد از گروه هاي متقاضي باشند كه براي جشنواره  انتخاب  مي شوند.
ج)تعداد20 نمايشنامه ديگر از نمايشهاي پذيرفته شده در طول جشنواره  نمايشنامه خواني خواهند شد.
                             
 به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، اين متن در همان روز به امضاي حاضران جلسه فرهاد مهندس پور مسوول ارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي و نمايندگان انجمن نمايشنامه نويسان، محمد ياراحمدي ، حسن باستاني ، محمد يعقوبي ، نادر برهاني  مرند و بابك والي  بازرس  انجمن نمايشنامه نويسان رسيد.

کد مطلب 123860

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