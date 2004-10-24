متن توافقنامه مركز هنرهاي نمايشي با انجمن نمايشنامه نويسان

ستاد برگزاري جشنواره براي ايجاد زمينه مشاركت صنف توليدكنندگان تئاتر در برگزاري جشنواره ها پيشنهاد مي نمايد در مرحله دوم ، خانه تئاتر حداكثر تا سقف 20 گروه نمايشي بامتن هاي ايراني رابراي مرحله باز بيني به دبيرخانه جشنواره وارد نمايد.



الف)لازم به ذكر است كه به علت محدوديت محل تمرين ، تأمين فضاي تمرين نمايشهاي اين گروهها به عهده خانه تئاتر است.

ب) اين گروهها بايد از گروه هاي متقاضي باشند كه براي جشنواره انتخاب مي شوند.

ج)تعداد20 نمايشنامه ديگر از نمايشهاي پذيرفته شده در طول جشنواره نمايشنامه خواني خواهند شد.



به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، اين متن در همان روز به امضاي حاضران جلسه فرهاد مهندس پور مسوول ارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي و نمايندگان انجمن نمايشنامه نويسان، محمد ياراحمدي ، حسن باستاني ، محمد يعقوبي ، نادر برهاني مرند و بابك والي بازرس انجمن نمايشنامه نويسان رسيد.