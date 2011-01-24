گیلان کانون تصمیمگیریها می شود/ چشم امید مردم به مصوبات استانی

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، "محمود احمدی نژاد" از امروز میهمان مردم خطه سرسبز گیلان خواهد بود.

سفر دور سوم رئیس جمهوری به گیلان در حالی انجام می گیرد که حدود 99.5 درصد ازمصوبات سفر نخست و 93 درصد از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت در جای جای این استان اجرایی شده است.

سفرهای استانی دولت فصل درخشانی از مدیریت سیاسی و حکومتی نظام جمهوری اسلامی است

بدون تردید سفرهای استانی دولت فصل درخشانی از مدیریت سیاسی و حکومتی نظام جمهوری اسلامی که امکان رسیدگی دقیق تر به نیازهای اساسی مردم ازسوی دولتمردان را در استان فراهم می کند و ضمن رفع محرومیت از چهره شهرها و روستاها زمینه گسترش عدالت اجتماعی مهیا می شود.

در دور اول و دوم سفر رئیس جمهوری به استان گیلان بیش از 440 مصوبه در زمینه های مختلف عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری به تصویب هیئت دولت رسید که برای اجرایی شده این مصوبه ها افزون بر پنج هزار و 423 میلیارد ریال به مجریان طرح و دستگاههای اجرایی استان اختصاص یافته است.

دور سوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت در راستای تحقق آرمانهای نظام و برنامه های دولت نهم برای رفع مشکلات مردم به ویژه روستائیان و عشایر انجام می گیرد و محمود احمدی نژاد، نمایندگان رئیس جمهوری و وزیران کابینه دهم علاوه بربررسی و پیگیری مصوبات دو سفر پیشین به صورت سرزده به چند شهر و روستای استان رفته و در گفتگوی چهره به چهره با مردم روند اجرایی طرح ها را مورد بازدید قرار می دهند.

در آستانه سفر رئیس جمهور به دیدار میرزا کوچک خان جنگلی مردم خونگرم و مهمان نواز استان، گیل مردان و گیل زنان خود را برای حمایت و استقبال رئیس دولت آماده کرده اند تا به پاس قدردانی از رئیس جمهور منتخب وهیئت دولت پخشی ازگل نثار مقدمشان کنند و ورودشان را گرامی بدارند.

مسئولان گیلانی 13 هزار و 900 ریال طرح دربخش زیربنایی و فرهنگی آماده کردند

همراه و همگام با مردم مسئولان نیز کوشیده اند تا بررسی های دقیق و مبتنی بر نیازهای اساسی این استان طرحهای متنوع و متععدی را با حجم اعتباری 13 هزار و 900 میلیارد ریال در بخش های زیربنایی و فرهنگی آماده کنند تا پس از تصویب هیئت دولت و اجرا و بهره برداری رفاه وآسایش مردم ولایتمدار و توسعه پایدار استان را به ارمغان آورند.

در این ارتباط استاندار گیلان اهمیت موضوع سفرهای استانی ریاست جمهوری و هیئت دولت را در راستای توسعه عدالت اجتماعی دانست و گفت: سفر استانی هیئت دولت فرصتی مناسب برای توسعه این استان است.

روح الله قهرمانی چابک افزود: توسعه وشکوفایی استان گیلان از زمان اجرای مصوبات دور اول سفر آغاز شده و با تصویب مصوبات و طرحهای جدید پرشتابتر و گسترده به پیش خواهد رفت.

وی از مردم استان خواسته است با استقبال پرشکوه از فرزند افتخار آفرین استان همچون دور اول سفر، برگ زرین دیگری بر افتخارات این استان بیفزایند.

استاندار گیلان همچنین به خصوصیات رئیس جمهور و هیئت دولت اشاره کرد و گفت: یکی از خصوصیات برجسته دولت در دسترس بودن رئیس و اعضای هیئت دولت است.

وی با عنوان اینکه رئیس جمهورعلاوه بر دو سفر استانی دوبار دیگر در مناسبت های به گیلان سفر کرده است، افزود: دسترسی آسان استاندار، نمایندگان مردم در مجلس و مدیران استانی به رئیس جمهوری و هیئت وزیران باعث شده مطالبات به حق مردم در کمترین زمان ممکن به گوش مسئولان ارشد کشور برسد.

سفرهای استانی هیئت دولت روند توسعه گیلان را سرعت بخشید

وی همچنین به مصوبات دور اول و دوم سفر استانی رئیس جمهوری به گیلان اشاره کرد و گفت: سفرهای استانی هیئت دولت روند توسعه این استان تاثیرگذار کشور را سرعت بخشیده است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه پروژه های که یک زمان برای گیلانی ها آرزو بود اکنون اجرایی شده است، افزود: تا زمانی که بیکاری در جامعه وجود دارد و درآمد سرانه مردم به حد قابل قبولی افزایش نیافته باشد باید تلاش بیشتری کرد.

وی به پروژه راه آهن گیلان اشاره کرد و افزود: این پروژه که از مطالبات دیرینه مردم استان است اکنون اجرایی شده و در توسعه پایدار این سامان نیز نقش بی بدیلی دارد.

قهرمانی چابک با اشاره به توسعه فرودگاه رشت اظهارداشت: با اجرای مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهوری مربوط به فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت این فرودگاه به کانون پروازی منطقه تبدیل خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بندر انزلی به شکل باورنکردنی در حال توسعه است، گفت: این بندر نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد شهرستان، استان و کشور دارد.

استاندار گیلان آزاد راه رشت - قزوین را یک پروژه تاثیرگذار در بخش گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و ترانزیت دانست و افزود: با بهره برداری این آزاد راه جذب سرمایه گذاری و توسعه در استان شتاب بیشتری گرفته است.

ساخت 11 کیلومتر باقی مانده آزاد رشت - قزوین در محدوده رودبار و منجیل قطعی می شود

وی در ادامه از قطعی شدن ساخت 11 کیلومتر باقی مانده آزاد راه رشت - قزوین در محدوده رودبار و منجیل خبرداد و عنوان کرد: عدم اجرای این پروژه نارضایتی زیادی برای مردم ایجاد کرده است.

قهرمانی چابک با تاکید براینکه گازرسانی از مطالبات مهم روستاییان است، اظهار داشت: برای رفاه حال روستانشینان، عدم مهاجرت آنان به شهرها وهمچنین صیانت از منابع طبیعی توسعه گازرسانی در استان گیلان یک ضرورت است.

وی همچنین با اشاره به اینکه تمامی مسائل استان در این دو روز به شخص رئیس جمهور و وزرا منتقل خواهد شد، یادآوری کرد: مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهوری به گیلان طوری برنامه ریزی شده است که تمامی کمی ها و کاستی ها استان را پوشش خواهد داد.

استاندار گیلان گفت: پروژه های عمرانی، فرهنگی، خدماتی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی مختلفی برای این سفر پیش بینی شده که اجرای این پروژه ‌های مهم می‌ تواند روند توسعه ای استان گیلان را شتاب بیشتری دهد و زمینه اشتغال افراد زیادی را فراهم کند.

وی همچنین افزود: اعتباری افزون بر 440 میلیارد ریال برای پروژه‌ های فرهنگی درنظر گرفته شده که خاص امور فرهنگی دربخش های ساخت رصدخانه، کتابخانه ‌ها، مجتمع ‌های فرهنگی و موزه دفاع مقدس است.



قهرمانی چابک در ادامه از اختصاص اعتبار برای زیرساخت‌ های خاص فرهنگی، حوزه ‌های علمیه، مصلی، مقبره شخصیت‌ های مانند میرزا کوچک و دکتر محمد معین خبرداد و اظهارداشت: قدردانی از مشاهیر و مفاخر استان، ساخت تندیس سرداران شهید و تهیه اسناد را از دیگر اقدام ‌های فرهنگی استان محسوب می شود.



وی با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات احداث 14 بیمارستان در استان در دست اجراست که بین 40 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، مجوز ساخت بیمارستان 200 تختخوابی جنرال مغز و اعصاب در گیلان نیز صادر شده و با این اقدام مجهزترین و پیشرفته ترین پایگاه بزرگ بیماری‌ های مغز و اعصاب در استان ایجاد می ‌شود.



استاندار گیلان گفت: تکمیل و تجهیز ساختمان شتاب دهنده در بیمارستان رازی رشت، پلی ‌کلینیک‌ های پزشکی و ساخت بخش‌ های ایزوله در بیمارستان از دیگر پروژه ‌ها حوزه بهداشت و درمان استان است.



وی به اعتبارات سفر هیئت دولت در آموزش و پرورش اشاره کرد و بیان داشت: اعتبارات عمرانی در بحث آموزش و پرورش مانند سالن ‌های ورزشی در این نهاد، نمازخانه و ساخت مدارس و همچنین بحث آی تی درنظر گرفته شده است.

خودکفایی برنج نیازمند یک اقدام تکمیلی است



قهرمانی چابک اظهار داشت: دربخش کشاورزی با یک اقدام تکمیلی می ‌توان به خودکفایی برنج دست پیدا کرد و با کشت گونه ای برنج که به لحاظ کیفی نیز مطلوب است می توان تولید را از 3.5 تن در سطح هکتار به هشت تا 10 تن ‌رساند.



وی با اشاره به وضعیت چای استان نیز خاطرنشان کرد: در سالجاری بخش ‌خصوصی تمامی چای کارخانجات چایسازی را خریداری کرد و این در تاریخ چای بی‌ سابقه بوده است و بدون شک با مجموع فعالیت های که در حال اجرا است طی سال زراعی آینده شرایط برای چای استان بهتر خواهد شد.



استاندار گیلان صنعت گیلان را روبه رشد دانست و افزود: در این بخش پروژه‌ های بزرگ صنعت مانند خودروسازی اجرایی می‌ شود و صنعت فولاد درگیلان دارای جایگاه خوبی است که تمام این اقدامات ازسوی بخش‌ خصوصی انجام خواهد

شد.



وی در ادامه از ایجاد شهرک صنعتی با فناوری و تکنولوژی بالا در گیلان خبرداد و تصریح کرد: تاسیس این نوع شهرک با توجه به اکوسیستم شکننده و همچنین محدودیت زمین در استان امری ضروری است.



قهرمانی چابک با اشاره به اینکه برای کتابخانه مرکزی 10 میلیارد ریال از اعتبار استانی درنظر گرفته شده است، اظهار داشت: اعتبار خوبی نیز برای ساخت سالن ورزشی ویژه بانوان اختصاص می یابد.

اختصاص 500 میلیارد ریال اعتبار برای پسماندهای صنعتی، خانگی و بیمارستانی گیلان



وی به وضعیت پسماند‌ های استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 500 میلیارد ریال اعتبار برای پسماندهای صنعتی، خانگی و بیمارستانی درنظر گرفته شده است ولی مهمترین کار در این زمینه باید با مشارکت بخش ‌خصوصی انجام شود.



استاندار گیلان اختصاص400 میلیارد ریال اعتبار به بحث طرح هادی در مسکن و شهرسازی و همچنین هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌ آب روستایی گیلان خبرداد.



وی روند اجرایی سه سد در استان را خوب ارزیابی کرد و افزود: سد شفارود، پلرود و شهربیجار دارای فعالیت فیزیکی خوبی هستند.



قهرمانی چابک گفت: امسال هزار میلیارد ریال برای گازرسانی استان اعتبار درنظر گرفته شده است که تاکنون 400 میلیارد ریال تخصیص یافته است.