به طرح شارون براي تخليه نوار غزه راي منفي خواهيم داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، اما تحليل گران مسائل سياسي مي گويند: دستورخاخام "اوفديا يوسف"احتمالا هيچ تاثيري در نتايج راي گيري كنست كه قرار است روز سه شنبه آينده انجام گيرد نخواهد گذاشت وپيش بيني مي شود شارون در بدست آوردن تاييد طرحش از كنيست موفق شود.

اما از نظر وي اين طرح به نفع شارون نيست علي رغم اينكه وي همچنان اميدوار است تاييد گسترده كنيست را براي طرح تخليه نوارغزه در سال آينده بدست آورد.

خاخام يوسف روزگذشته (شنبه) درسخنراني موعظه گرانه خود كه يكي ازشبكه هاي تلويزيون رژيم اسراييل آن را پخش مي كرد گفته بدون شك ما به اين طرح راي منفي خواهيم داد.

وي با حالت عصبانيت دستش را بر روي ميز كوبيد و گفت : اين طرح واقعا براي اسراييليها خطرناك است .