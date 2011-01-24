۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

توسعه و تجهیز مراکز اقامتی از نقاط قوت سرمایه گذاری در ایلام است

ایلام - خبرگزاری مهر: توسعه و تجهیز مراکز اقامتی یکی از نقاط قوت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در بخش سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: صدور موافقت نامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری بر عهده اداره کل میراث فرهنگی استان است.

علی قاسم پور افزود: تامین اعتبار زیرساخت مورد نیاز تاسیسات خدماتی شامل آب، برق و ... تا محل اجرای طرح از دیگر نقاط قوت اداره کل میراث فرهنگی استان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: تامین تسهیلات لازم پس از 20 درصد هزینه کرد (پیشرفت فیزیکی پروژه) توسط سرمایه‌گذار و تامین 80 درصد از برآورد کل پروژه توسط بانک‌ها و موسسات مالی طرف قرارداد با سازمان خواهد بود.

این مسئول یادآور شد: صدور پروانه ساخت تاسیسات بر اساس تعرفه و عوارض واحدهای صنعتی وتخفیف های ویژه از دیگر نقاط قوت استان است.

قاسم پور خاطرنشان کرد: امکان واگذاری اراضی برای اجرای طرح پس از آماده ‌سازی توسط سرمایه گذار نقطه قوت اداره کل استان در بخش سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: شناسایی وارزیابی و تحلیل برنامه های مربوط به توسعه گردشگری، معافیت از عوارض تغییر کاربری، مطالعه وبررسی مناطق نمونه گردشگری از دیگر نقاط قوت سازمان است.

کد مطلب 1238620

