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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

صرفه جویی در انرژی مهمترین عنصر کاهش هزینه های تولید است

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: صرفه جویی در انرژی به عنوان فعالیتی مهم برای کاهش هزینه های تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد غنی پور صبح دوشنبه در همایش بهینه سازی مصرف برق در صنایع استان سمنان گفت: این همایش با هدف ارائه راه کارهای اجرایی در زمینه مدیریت انرژی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه بهبود عملیات، تجهیزات و فرایند تولید، سه محور اساسی در صرفه جویی انرژی به شمار می روند، افزود: پیشگیری از استفاده غیر منطقی از انرژی و جلوگیری از نشتی و تلفات برق بعنوان مفاهیم صرفه جویی می باشند.

مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان با تاکید بر توجه به شدت انرژی در کاهش مصرف برق، یادآور شد: افزایش هر مقدار شدت انرژی بیانگر آن است که در مصرف انرژی ناکارآمدی بیشتری وجود داشته و این موضوع یک ضریب منفی محسوب می شود.

وی ترویج فرهنگ عمومی بهینه سازی و استفاده منطقی از انرژی، تقویت سازمانها و شرکتهای مشاوره ای و ایجاد انگیزه و آموزش مصرف کنندگان نهایی انرژی را از جمله فعالیت هایی دانست که باید برای استفاده بهینه و منطقی از حامل های انرژی انجام شود.

مباحث آموزشی ماتریس مدیریت انرژی، مدیریت و صرفه جویی انرژی الکتریکی، صرفه جویی انرژی در سیستم های تولیـــد هوای فشرده، مدیریت انرژی در تولید و توزیع بخار و نحوه صرفه جویی انرژی در فن ها و پمپ ها و سیستمهای روشنایی و تهویه مطبوع در این همایش ارائه شد.

کد مطلب 1238644

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