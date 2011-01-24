محدوده حکومت اورارتویی در شمال دریاچه ارومیه کاوش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهمن کارگر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قلعه بسطام در شمال دریاچه ارومیه به عنوان پایگاه پژوهشی مشترک در این راستا مورد نظر قرار گرفته، افزود: قلعه بسطام بزرگ‌ترین شهر-دژ اورارتویی در ایران است.

این مقام در ادامه اظهار داشت این سایت، مرکز مطالعات مشترک با کشورهای شمالی همجوار استان بر روی موضوعات متعلق به دوره برنز یعنی فرهنگ ماورا قفقاز و رودخانه کورا ارس با تاکید بر امپراطوری اورارتویی خواهد بود.

مدیرپایگاه پژوهشی حسنلو با اشاره به اینکه قلعه بسطام متعلق به سده هفت پیش از میلاد بوده و بانی این قلعه روسای دوم هشتمین امپراطور اورارتویی است، خاطر نشان کرد: آثار دوره برنز به ویژه اورارتو در کشورهای چون آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و استانهای آذربایجان شرقی و غربی پراکنده ‌اند.

کارگر با اشاره به انتخاب قلعه بسطام جزو 20 روستای الگوی نمونه گردشگری ایران توسط سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کشور، یادآور شد، این قلعه برای ثبت در فهرست میراث جهانی کاندید شده است.