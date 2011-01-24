خشکسالی باغشهر یزد را زمینگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، با وصفی که صورت گرفت یک یا دو منطقه در استان یزد را می توان به جرات باغ شهر نامید که تفت و مهریز از آن جمله اند.

این دو شهر در خشکسالیهای پی در پی 10 سال گذشته بیشترین آسیبها را متحمل شده اند و در بسیاری از نقاط این شهرستانها دیگر اثر از آنچه زمانی باغ شهر نامیده می شد، وجود ندارد.

اما مهریز در این میان آسیب پذیرترین شهر استان در زمینه خشکسالی بوده و آسیبهای وارد شده به آن از مرز اعداد و ارقام گذشته است زیرا بسیاری از خسارتها دیگر با بودجه و اعتبار نیز قابل جبران نیست.

بیشتر منابع آبی شهرستان مهریز هوابین هستند و با خشکسالی های پی در پی این منابع به خشکی گراییده اند و دیگر رمقی برای آبیاری باغات ندارند.

این خشکسالی سال گذشته تا جایی پیش رفت که دست سخاوتمند طبیعت حتی آب شرب را نیز از مردم این شهرستان دریغ کرد و در بسیاری از روزها آب بین مردم مهریز جیره بندی شد.

خسارتهای وارد شده به مناطقی نظیر میانکوه، چنار و ... به قدری بود که تقریبا تمامی درختان میوه در عطش بی آبی سوختند و باغبانان مجبور شدند حاصل دسترنج چند ده ساله خود را کف بر کنند و درختی که روزی ثمرش رزق آنها و خانواده هایشان بود را به هیزم تبدیل کند.

در این بین درختانی نیز از بین رفتند که شاید دیگر طبیعت هرگز نظیر آنها را به خود نبیند از جمله درختان گردوی 100 ساله که یا خشک شدند و یا اکنون در معرض خشکی قرار گرفته اند.

بزرگترین انارستان خاورمیانه نیز از گزند این خشکی در امان نماند و امروز هکتارها از انارستان مهریز خشک شد و اکنون باید سالها در انتظار ثمردهی نهالهایی که قرار است دوباره کاشته شوند، ماند.

اینها همان خسارتهایی است که قطعا هیچ اعتبار و بودجه ای دیگر نمی تواند درخت 100ساله ای را نصیب طبیعت مهریز کند.

اما در این میان نامی ترین چشمه مهریز و استان یزد نیز از دست خشکسالی در امان نمانده است و کم کم طعم جاری شدن را فراموش می کند.

غربالبیز سرسبز جاری، زمانی دبی آبش دو هزار و 500 لیتر در ثانیه بود اما اکنون اگر مجالی برای جاری شدن بیابد،‌ این رقم به بیش از هزار و 500 لیتر در ثانیه نخواهد رسید.

اما فرماندار مهریز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: شهرستان مهریز که به عنوان باغ شهر استان یزد مشهور است در مواجهه با خشکسالی بسیار آسیب پذیر بود و بسیاری از قناتها و چاهها کشاورزی خود را از دست داد.

آب شرب مهریز سال گذشته جیره بندی شد

مهدی کیانی مقدم خاطرنشان کرد: بسیاری از مناطق مهریز در زمینه آب بسیار در مضیقه هستند و سال گذشته آب مهریز جیره بندی شد.

وی افزود: بیشترین محصولات باغی شهرستان مهریز در مناطقی نظیر میانکوه و چنار قرار دارد و درختان گردوی صد ساله نیز زینت بخش باغات مردم هستند اما این درختان یا خشک شده اند و یا در معرض خشکی قرار گرفته اند و خسارتهای وارد شده به آنها قابل جبران نیست.

کیانی مقدم خاطرنشان کرد: میزان خسارات وارد شده به مهریز در اثر خشکسالی، بیش از 20 میلیارد تومان است به علاوه اینکه مردم در واقع سرمایه های خود را که همان باغات هستند،‌ از دست داده اند.

وی با بیان اینکه مهریز زمانی از مراتع بسیار غنی برخوردار بود، بیان داشت: خشکسالی گریبان مراتع را نیز گرفته و امروز مراتع شهرستان مهریز در حال تبدیل به یکی فقیرترین منابع هستند.



بودجه خشکسالی در نظر گرفته شده برای مهریز در مقایسه با خسارت 20 میلیارد تومانی به این شهر،‌ ناچیز است. فرماندار مهریز:

کیانی مقدم یادآور شد: اما در این میان بودجه اختصاص یافته به شهرستان مهریز برای خشکسالی که 20 میلیارد خسارت به مردم وارد کرده است، بسیار ناچیز بود و به هیچ وجه پاسخگوی خسارتهای وارد شده نیست.

وی افزود: البته استاندار یزد تلاشهای بسیاری در این زمینه انجام داد اما مشکل اصلی بودجه استانی است که با توجه به میزان خسارتهای استان،‌ کافی نیست.

کیانی مقدم تاکید کرد: به طور قطع اگر دست استان باز باشد، مهریز به دلیل آسیبهای بسیاری که خود مسئولان نیز بر آن اذعان دارند، بهره مند می شد.

اما این روزها مهریز خشک شاهد بارندگی بوده است،‌ بارندگی هایی که شاید نویدبخش روزهای گذشته این باغ شهر باشد.

امسال حتی حوزه شهری مهریز نیز پس از سالها برف به خود دید و حسرت سالهای گذشته را از دل به در برد.

بارشهای نرمال نیز نمی تواند خشکی پاییز امسال در یزد را جبران کند

اما از آنجا که پاییز مهریز و سایر مناطق استان یزد، پاییز خشک و بخیل بود، اطلاعات هواشناسی به رغم بارشهای دیماه، چندان خوش بینانه نیست.

کارشناسان هواشناسی در این زمینه اعلام کرده اند که در ماههای آینده بارندگی در استان یزد از جمله شهرستان مهریز یا نرمال و یا پایین تر از حد نرمال است و این میزان بارندگی هم نمی تواند خشکی پاییز و خشکسالی های پی در پی سالهای گذشته را جبران کند.

با این وجود گرچه از نظر علمی، امیدی برای رفع خشکسالی امسال مهریز و سایر مناطق استان یزد وجود ندارد اما امید مردم این دیار همواره به فضل پروردگار و سپس سخاوت مسئولان کشور است.