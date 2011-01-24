تصاویر زیباترین و خطرناکترین صاعقه ها/ طبیعت دیدنی رعد و برق ها

به گزارش خبرگزاری مهر، صاعقه و رعد و برق یکی از دیده شده ترین پدیده های طبیعی است که متاسفانه کمتر شناخته شده است.

حدود 100 رعد و برق در هر ثانیه بر روی زمین فرود می آیند که هر یک می توانند یک میلیارد ولت برق تولید کنند. این طبیعت شگفت انگیز، بسیار دیدنی اما همزمان بسیار خطرناک و حتی مرگبار است به طوریکه در هر سال حدود 2 هزار نفر در اثر برخورد با صاعقه جان خود را از دست می دهند.

در این راستا مجله نشنال جغرافی در گزارشی دیدنی، شگفت انگیزترین صاعقه ها و رعد و برقهای دنیا را به تصویر کشیده است.

این تصاویر انتخابی از بهترین تصاویری است که خوانندگان این مجله علمی از اقصی نقاط دنیا در طول یک مسابقه عکاسی بین المللی ارسال کرده اند.

صاعقه در هنگ کنگ- در این تصویر در طول توفان 13 سپتامبر 2009 یک صاعقه به آنتن مرکزی ساختمان "سنتر"

در هنگ کنگ ضربه می زند.

تولد زمین- نزدیک بودن یا نزدیک نبودن؟ مسئله این است. این عکس در طول فوران آتشفشان "اجافیالاجوکولا" ایسلند که سال گذشته بخش وسیعی از ترافیک هوایی اروپا را متوقف کرد گرفته شده است. عکاس این تصویر در توضیح آن گفته است: این یکی از وحشتناک ترین لحظات زندگی من بود.

بندر نیویورک- این تصویر در زمان یک توفان گرفته شده است. باد کمی می وزید و باران نمی بارید. به همین دلیل عکاس جرأت پیدا می کند که این عکس را از یک پنجره باز بگیرد. این عکس هشتاد و دومین عکس از مجموع 150 عکسی است که در طول آن شب گرفته شده است. برای گرفتن این عکسها دوربین بر روی پایه نصب بوده است

لنگرگاه مرجانی در ناسائو باهاماس

کوردوبا، آرژانتین- عکاس در توضیح این عکس گفته است: داشتم به خانه باز می گشتم که بر روی جاده با این توفان سهمگین مواجه شدم. خودرو را نگه داشتم و با دوربین خود چند عکس مختلف گرفتم. این توفان و چند توفان دیگر در منطقه منجر به سیل شدند. چند ماه توفان مشابهی آمد

که یک پل طولانی بر روی یکی از جاده های اصلی را خراب کرد.

برقهایی بر روی قلعه بودا در مجارستان

خلیج دیسکاوری، هنگ کنگ 2011

برقهایی نزدیک به ژنراتورهای انرژی باد







توفان در بانکوک

رعد و برق در "ژوسانجیائو" در استان "گوانگ دانگ" چین

توفان در آیووا- آمریکا- این توفان در پارک بادی آیووا بوده است

رعد و برقها به سوی کالگاری- کانادا

برقهای ناگهانی- کبک کانادا- در یک پارک طبیعی. این صخره به طول حدود 430 متر، عرض 90 متر و ارتفاع 88 متر است. حدود 155 سال قبل این صخره دو طاق داشت اما یکی از آن دو فرو ریخت. تخمین زده می شود که تا 400 سال آینده صخره کاملا فرو پاشد