قلعه باستانی منوجان به مرمت نیاز دارد

نادر علیدادی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: قلعه منوجان یکی از قلعه های تاریخی استان کرمان محسوب می شود که در این شهر واقع شده است.
وی تصریح کرد: قدمت این قلعه به اوایل دوران اسلامی مربوط می شود و مطالعه بر روی این قلعه می تواند اطلاعات مفیدی در راستای بررسی گذشته این قلعه در دسترس محققان قرار دهد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط قلعه لزوم مرمت و بازسازی این بنای کهن احساس می شود که امیدواریم در آینده اعتبارات لازم در این خصوص تخصیص یابد.
سلیمانی افزود: این بنای تاریخی با توجه به قرار گرفتن در شهر منوجان می تواند موجب رونق گردشگری در این شهرستان محروم نیز شود.
این باستانشناس کرمانی ادامه داد: طرح مطالعه و مرمت این قلعه در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به کشف قطعات سفال در این قلعه گفت: این بنای باستانی اطلاعات دقیقی درخصوص ده های اولیه اسلامی در اختیار محققان قرار می دهد.
نظر شما