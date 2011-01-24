معاون وزیر بهداشت به مهر خبر داد: نفوذ استاکس نت به دستگاههای تصویربرداری پزشکی/ هشدار وزارت بهداشت

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای پیشگیری از آلودگی نرم افزاری دستگاههای تصویربرداری پزشکی که در روند فعالیت های آنها اخلال ایجاد می کند به همه مراکز هشدار داده ایم و نرم افزاری نیز برای مقابله با آن تولید کرده ایم.

وی افزود: این نرم افزار را با توجه به پیش بینی این حمله طراحی کرده ایم و مراکز مختلف دارنده دستگاه آن را بارگذاری می کنند تا مشکلی برای دستگاهها بوجود نیاید.

به گزارش مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در اطلاعیه ای به مراکز تصویربرداری پزشکی هشدار داده است که ویروس رایانه ای استاکس نت Stuxnet با هدف ایجاد اختلال در شرکتها و سازمانهای حیاتی، سیستمهای کنترل صنعتی در سراسر جهان را آلوده کرده و گزارشاتی موجود بر آلودگی در ایران مشاهده شده است.

در این اطلاعیه آمده است: "با توجه به استفاده از سیستمهای شرکت زیمنس در دستگاههای تصویربرداری پزشکی و آسیب پذیری این دستگاهها، جهت جلوگیری از خطرات احتمالی خواهشمند است دستور فرمایید هشدارهای لازم به بیمارستانها و مراکز درمانی جهت پیشگیری از اختلال در عملکرد سیستمها ارسال شود. روش های ممانعت از آلوده شدن سیستم به این بد افزار و سایر بد افزارها عبارتند از: فعال کردن دیوار آتش در درگاههای ورودی و خروجی، به روز رسانی ویندوز و استفاده از آنتی ویروسهای به روز شده" است.