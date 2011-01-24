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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

معاون وزیر بهداشت به مهر خبر داد: نفوذ استاکس نت به دستگاههای تصویربرداری پزشکی/ هشدار وزارت بهداشت

معاون وزیر بهداشت به مهر خبر داد: نفوذ استاکس نت به دستگاههای تصویربرداری پزشکی/ هشدار وزارت بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: با اطلاعاتی که بدست آورده ایم مطمئن شدیم که قصد داشته اند دستگاههای تصویربرداری پزشکی را با حملات سایبری استاکس نت آلوده کنند از همین رو به همه مراکز دارنده این دستگاهها هشدار داده شده است.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای پیشگیری از آلودگی نرم افزاری دستگاههای تصویربرداری پزشکی که در روند فعالیت های آنها اخلال ایجاد می کند به همه مراکز هشدار داده ایم و نرم افزاری نیز برای مقابله با آن تولید کرده ایم.

وی افزود: این نرم افزار را با توجه به پیش بینی این حمله طراحی کرده ایم و مراکز مختلف دارنده دستگاه آن را بارگذاری می کنند تا مشکلی برای دستگاهها بوجود نیاید.

به گزارش مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در اطلاعیه ای به مراکز تصویربرداری پزشکی هشدار داده است که ویروس رایانه ای استاکس نت Stuxnet با هدف ایجاد اختلال در شرکتها و سازمانهای حیاتی، سیستمهای کنترل صنعتی در سراسر جهان را آلوده کرده و گزارشاتی موجود بر آلودگی در ایران مشاهده شده است.

در این اطلاعیه آمده است: "با توجه به استفاده از سیستمهای شرکت زیمنس در دستگاههای تصویربرداری پزشکی و آسیب پذیری این دستگاهها، جهت جلوگیری از خطرات احتمالی خواهشمند است دستور فرمایید هشدارهای لازم به بیمارستانها و مراکز درمانی جهت پیشگیری از اختلال در عملکرد سیستمها ارسال شود. روش های ممانعت از آلوده شدن سیستم به این بد افزار و سایر بد افزارها عبارتند از: فعال کردن دیوار آتش در درگاههای ورودی و خروجی، به روز رسانی ویندوز و استفاده از آنتی ویروسهای به روز شده" است.

کد مطلب 1238684

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