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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

32 نمایشگاه فجر در مدارس مرکز گلستان برپا می شود

32 نمایشگاه فجر در مدارس مرکز گلستان برپا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش مرکز گلستان از تشکیل32 نمایشگاه ویژه دهه فجر در مدارس شهرستان همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید هادی حسینی صبح دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان افزود: اجرای سرود دانش آموزی 1357 نفری در یوم الله 22 بهمن، پرواز بادکنکهای رنگی، مسابقات ورزشی، صبحگاه مشترک، پیاده روی، غبار روبی گلزار شهدا از دیگر برنامه هاست.

وی اظهار داشت: همایش مشاوران جوان، برپایی مساقه عکاسی، کلنگ زنی چندین پروژه و افتتاحیه، جشن بزرگ انقلاب، مسابقه کتابخوانی، رونمایی از یادمان شهدای معلم و دانش آموز گرگان در مدارس شاهد، همایش شعر فجر و... از برنامه های دیگر ایام الله دهه مبارک فجر است.
 
مدیر آموزش و پرورش گرگان از نواختن زنگ گلبانگ انقلاب اسلامی همزمان با 12بهمن سالروز ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به خاک میهن عزیزمان در یکی از مدارس خبر داد.
 
حسینی افزود: ایجاد فرصت برای حضور اولیاء و مردم بمنظور تقویت نقاط روشن در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت مد نظر است.
 
وی مدارس هیئت امنایی را یکی از ثمرات حضور مردم در مشارکت با آموزش و پرورش دانست و گفت:برنامه های آموزشی و تربیتی مطلوب و فضای بانشاط و شاداب به همراه استفاده از فناوری روز داشتن وسایل کمک آموزشی لازم در این مدارس از مسائل جدی و روبه رشد است.
کد مطلب 1238688

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