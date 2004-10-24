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۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۳۶

پس از يك شب وقفه به دليل بارش باران

رقابتهاي تنيس جام رمضان مجددا پيگيري شد

مسابقات تنيس جام رمضان پس از يك شب وقفه به دليل بارش باران، ازشب گذشته مجددا با برگزاري دوديدار پيگيري شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" دربازي نخست انفرادي انوشا شاه قلي با نتايج 6 برصفرو 6بر4 سهيل محسني را پشت سرگذاشت ودر بازي بعد محمد مهذب نيا با نتايج 6 بريك و 6بر4 بركورش هاشميان غلبه كرد. درادامه اين رقابتها امشب نيزروزبه كامران به مصاف مهرداد وهابي مي رود وشهاب راطق با سعيد احمدوند ديدارمي كند.
شايان ذكراست: اين رقابتها راس ساعت 30/18هرشب درمجموعه ورزشي انقلاب برگزارمي شود وتماشاي مسابقات رايگان است.

کد مطلب 123869

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