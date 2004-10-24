رقابتهاي تنيس جام رمضان مجددا پيگيري شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دربازي نخست انفرادي انوشا شاه قلي با نتايج 6 برصفرو 6بر4 سهيل محسني را پشت سرگذاشت ودر بازي بعد محمد مهذب نيا با نتايج 6 بريك و 6بر4 بركورش هاشميان غلبه كرد. درادامه اين رقابتها امشب نيزروزبه كامران به مصاف مهرداد وهابي مي رود وشهاب راطق با سعيد احمدوند ديدارمي كند.

شايان ذكراست: اين رقابتها راس ساعت 30/18هرشب درمجموعه ورزشي انقلاب برگزارمي شود وتماشاي مسابقات رايگان است.