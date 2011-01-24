مبارزه غیرشیمیایی با آفات در گلخانه های قزوین آغاز شد

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: آفت مینوز، پسیل و مگس سفید از جمله آفاتی هستند که خسارات جبران ناپذیری را به محصولات گلخانه ای وارد می کنند.

وی افزود: در این راستا کارت و رول زرد در گلخانه های این شهرستان توزیع شد است.

چگینی با بیان اینکه استفاده از سموم شیمیایی موجب کاهش کیفیت محصولات گلخانه ای می شود، یادآور شد: به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت محصولات، استفاده از روشهای غیرشیمیایی سرلوحه فعالیت های این مدیریت قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین خاطرنشان کرد: قزوین بیش از 45 گلخانه فعال دارد که از این تعداد طبق بررسی های انجام شده و بر حسب نیازسنجی ها، مبارزه غیرشیمایی در هفت گلخانه به اجرا درآمده است.

چگینی تصریح کرد: مبارزه با آفات با استفاده از فرمون، کارت و رول زرد توسط کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی قزوین انجام شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با افزایش همکاری گلخانه داران و استفاده از نظر و راهکارهای کارشناسان و متخصصان کشاورزی، کیفیت و کمیت محصولات گلخانه ای این شهرستان افزایش یابد.