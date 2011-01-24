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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۶

مبارزه غیرشیمیایی با آفات در گلخانه های قزوین آغاز شد

مبارزه غیرشیمیایی با آفات در گلخانه های قزوین آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از اجرای طرح مبارزه غیرشیمیایی با آفات در گلخانه های این شهرستان خبر داد.

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: آفت مینوز، پسیل و مگس سفید از جمله آفاتی هستند که خسارات جبران ناپذیری را به محصولات گلخانه ای وارد می کنند.

وی افزود: در این راستا کارت و رول زرد در گلخانه های این شهرستان توزیع شد است.
 
چگینی با بیان اینکه استفاده از سموم شیمیایی موجب کاهش کیفیت محصولات گلخانه ای می شود، یادآور شد: به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت محصولات، استفاده از روشهای غیرشیمیایی سرلوحه فعالیت های این مدیریت  قرار گرفته است.
 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین خاطرنشان کرد: قزوین بیش از 45 گلخانه فعال دارد که از این تعداد طبق بررسی های انجام شده و بر حسب نیازسنجی ها، مبارزه غیرشیمایی در هفت گلخانه به اجرا درآمده است.
 
چگینی تصریح کرد: مبارزه با آفات با استفاده از فرمون، کارت و رول زرد توسط کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی قزوین انجام شده است.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با افزایش همکاری گلخانه داران و استفاده از نظر و راهکارهای کارشناسان و متخصصان کشاورزی، کیفیت و کمیت محصولات گلخانه ای این شهرستان افزایش یابد.
کد مطلب 1238692

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