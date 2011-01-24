49 طرح فرهنگی در فارس تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد بذر افشان مدیرکل امور اجتماعی استانداری فارس در بیست و دومین جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی - اجتماعی اظهار داشت: غنا و کیفیت طرحهای ارائه شده، نقش به سزایی در تحقق ارتقای شاخصهای فرهنگی هر استان دارد.



وی با بیان اینکه تصفیه فرهنگ از ناهنجارهای فرهنگی از اولویتهای جامعه داری است، افزود: اکثر طرحهای فرهنگی مصوب استان فارس از محتوا و ویژگی‌های بسیار بالایی برخوردار است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری فارس با بیان اینکه فرهنگ و زاویای تاثیرگذار آن بر تحولات جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست، اظهار داشت: امروز تصفیه فرهنگ از ناهنجارهای فرهنگی یا القای فرهنگهای سالم که در واقع رهیافت مردم در تطابق با محیط را بیان می‌کند جزو اولویت ای جامعه داری است که باید توسعه پیدا کند.



وی فرهنگ را از عوامل شکل دهنده به محیط و زمینه ساز تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی تکنولوژیک عنوان و تصریح کرد: دگرگونیهای فرهنگی از جمله عواملی است که مسیر جوامع را تغییر و به مسیر منطقی خود سوق می‌دهد.

بذرافشان خاطرنشان کرد: اگر انتقال فرهنگ سالم و اثر گذار گذشته به آیندگان همراه با نوآوری فرهنگی باشد به طور قطع می تواند از فرسایش فکری یک جامعه جلوگیری کند.

بذرافشان اظهار امیدواری کرد: کارگروه فرهنگی اجتماعی استان فارس با چنین چشم انداز بسیار روشن و قابل قبولی همراه با رویکرد دانش بنیان بتواند در انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی توام با نوآوری فرهنگی سالم در تعمیق و توسعه هویت غنی فرهنگی اسلامی، گام های اساسی را محکم تر از گذشته بردارد.

وی با تاکید بر اینکه توجه و نگاه ارزشی و دینی عمیق مدیریت ارشد استان فارس در حوزه تقویت مساجد و تشویق هر چه بیشتر جوانان به الهام گرفتن از قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان رویکردی دینی، معرفتی و ارزشی است، گفت: به دستوراستاندار تاکنون مبلغ سه میلیارد ریال جهت مساعدت به اتمام مساجد نیمه تمام و مبلغ 5.4 میلیارد ریال جهت تشکلهای قرآنی اختصاص یافته است.

به گفته وی مبلغ 5.7 میلیارد ریال طرحهای فرهنگی استان فارس نیز در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده است.

در بیست و دومین جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی استان فارس 19 طرح فرهنگی موسسات غیر دولتی و 30 طرح فرهنگی دولتی با اعتباری بالغ بر34 میلیارد و 289 میلیون ریال مورد تصویب اعضا قرار گرفت.