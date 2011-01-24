نوسازی سینماهای تبریز نیازمند کمکهای دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهرام خدایی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان تبریز با اعلام اینکه درخواست حوزه هنری از دفتر ریاست جمهوری اختصاص بودجه وکمک بلاعوض فرهنگی به سینماها بوده است، گفت: به دلیل عدم توجیه اقتصادی درکوتاه مدت، حمایت بخش خصوصی و یا وام های رایج و تسهیلات بانکی مشکلات سینماها را مرتفع نمی کند.

وی با اعلام اینکه در هیچ کشوری تلویزیون و رسانه های خانگی رقیب سینما شناخته نمی شوند، گفت: عقب ماندگی سینماها از لحاظ فنآوری از سویی و رشد روزافزون تکنولوژی سینمای خانگی از سوی دیگر باعث ایجاد فضایی نابرابر و نهایتاً مظلومیت سینماها در این زمینه شده است.

خدایی ضمن بررسی آسیب شناختی مقوله سینما در استان، فرسودگی فیزیکی و ساختمانی سالن سینماها، عدم بِروز رسانی امکانات تکنولوژیک، وضعیت نا بسامان سیستم های صوتی و تصویری و ناهمگونی سلیقه بِروز شده مردم با ساختار قدیمی سینماها را از جمله معضلات این عرصه دانست.

مشکلات حقوقی اسناد گریبانگیر سینماهای تبریز شده است

همچنین سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی مشکل عمده سالن های سینما را مشکلات حقوقی اسناد سینماها عنوان کرد.

خدایی با اشاره به مشکلات حقوقی اسناد سینماهای این شهرستان تصریح کرد: بودجه اختصاص داده شده در سفر سوم ریاست جمهوری درصورت رفع مشکلات حقوقی اسناد سینماها کارکرد صحیح خود را خواهد یافت.

خدایی سینما را هنری فراگیر و انسان ساز دانسته و گفت: هنر سینما در صورت توجه شایسته می تواند سفیر اندیشه های انقلابی در جای جای جهان باشد.

وی سالن سینما را محل ارائه اندیشه های ناب به مخاطبان دانست و گفت: اگر سالن های مناسبی نداشته باشیم حتی با داشتن بهترین فیلم ها خروجی مناسب برای ارائه این اندیشه ها در قالب فیلم را نخواهیم داشت.

خدایی با اشاره به فرسودگی سالن های سینما کارایی فعلی سینماها را برای تأمین نیازهای روز مخاطب کافی ندانست و تلاش برای ساخت سالن های چند منظوره و پردیس های سینمایی را خواستار شد.

شهرام خدایی حمایت های استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری تبریز را در این خصوص راهگشا و ثمربخش ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد در دوره مسئولیتش بتواند چند سالن سینمای استان را بازسازی و تجهیز کرده و تقدیم مردم فرهنگ دوست استان کند.