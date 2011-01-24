40درصد سرطانها قابل پیشگیری هستند

عبدالرضا صباحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از مهمترین مسائل در درمان بیماریهای سرطان تشخیص به موقع و مراجعه بیمار به پزشک است.

وی تصریح کرد: در صورتیکه پس از مراجعه بیمار به پزشک بیماری به موقع تشخیص داده شود در 40 درصد موارد امکان درمان و پیشگیری وجود دارد.

صباحی اضافه کرد: در سال جاری تا کنون دانشگاه علوم پزشکی کرمان یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای درمان بیماران سرطانی هزینه دارویی کرده است.

وی از مردم خواست نسبت به بروز علائم حساس باشند و به موقع به پزشک مراجعه کنند.

این مسئول اضافه کرد: هم اکنون عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز این بیماری موثر هستند اما میزان شیوع بیماری در مردان بیش از زنان گزارش شده است.

وی سن ابتلا به این بیماری را از نوزادی تا بزرگسالی دانست و گفت: با افزایش سن امکان ابتلا نیز افزایش می یابد.

وی سر درد همراه با کاهش وزن، دل دردهای طولانی مدت، گرفتگی صدا به مدت طولانی، کاهش وزن بدون دلیل، تغییرات واضح خال، اشکال در بلع غذا، سنگینی سر دل، تغییر در اجابت مزاج، دفع مدفوع همراه با خون را از جمله نشانه های احتمالی این بیماری دانست.