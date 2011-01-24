قدیمی ترین مسجد کشور در ارگ بم قرار دارد

علی رنجبر نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه مسجد ارگ قدیم بم از قدیمی‌ترین مساجد کشور به شمار می‌رود، اظهارداشت: وجود این مسجد در ارگ نشانه دینداری مردم این شهرستان در قرن‌های گذشته تاکنون بوده است.

وی ضمن اشاره به پتانسیل‌های گردشگری این شهرستان گفت: منطقه نمونه گردشگری دهبکری و ارگ جدید و همچنین مناطق دریجان، آدوری و جزین از مهمترین مناطق گردشگری شهرستان بم هستند که هرساله گردشگران بسیاری را از سراسر استان به سوی خود جلب می‌کند.

وی افزود: شهرستان بم همچنین در حوزه گردشگری مذهبی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است که گردشگر پذیر بودن امامزاده اسیری وزید و همچنین مراسم باشکوه عزاداری عاشورا و تاسوعا امسال دلیلی بر این ادعا است.