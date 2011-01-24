انتقاد زارعی از تاخیر در قرائت گزارش اصل 90 درباره عملکرد هیئت رئیسه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر زارعی نماینده تهران در جلسه علنی روز دوشنبه طی تذکری اظهار داشت: گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره شکایت از شرکت های بیمه در خصوص ارائه اجباری بیمه نامه های شخص ثالث در تاریخ 9 دی ماه به هیئت رئیسه ارائه شد و امروز در دستور کار قرار گرفت. در حالیکه گزارش این کمیسیون درباره عملکرد هیئت رئیسه مجلس 10 روز قبل از آن به هیئت رئیسه ارائه شده اما در دستور کار قرار نگرفت.

وی ادامه داد: هفته گذشته این تذکر را به آقای لاریجانی دادم اما وی تاکید کرد که این گزارش را ندیده است. وقتی گزارش را به رئیس مجلس نشان دادم به طور طبیعی باید این هفته در دستور کار قرار می گرفت.

ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را پس از لاریجانی عهده دار شد در پاسخ به زارعی ضمن تایید اظهارات رئیس مجلس نسبت به عدم گزارش کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: طبق بررسی هایی که داشتم مشخص شد این گزارش به دبیرخانه هیئت رئیسه ارائه نشده بلکه شخص دیگری که مسئول مرتبط نبوده گزارش را دریافت کرده و البته در مجرای خود قرار نداده است.

وی ادامه داد: البته هیئت رئیسه مجلس نسبت به گزارش اصل 90 درباره عملکرد هیئت رئیسه مجلس در خصوص تصمیم گیری درباره بررسی طرح حمایت از موسسات آموزش عالی غیر دولتی نقطه نظراتی دارد که قرار شد این نقطه نظرات به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده و کمیسیون اصل 90 با توجه به این نقطه نظرات گزارش خود را تکمیل کرده و برای قرائت به هیئت رئیسه ارسال کند.