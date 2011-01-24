مشترکان آب می توانند با مراجعه به سامانه 122 از صورتحساب خود مطلع شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اردوان سلطانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مردم می توانند در این سامانه از اطلاعات مورد نیاز خود در زمینه هدفمندی یارانه ها، محاسبه قیمتهای جدید، قطعی آب و سایر اطلاعات مورد نیاز در زمینه آب مطلع شوند.

سلطانی افزود: همچنین مشترکان می توانند پاسخ سئوالات خود را در زمینه جداسازی کنتورها با مراجعه به این سامانه دریافت کنند چرا که پس از مراجعه می توانند مستقیما با کارشناس امور مشترکین ارتباط برقرار کرده و سئوالات خود را در میان بگذارند.

وی روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب و اطلاعات حوادث آب را نیز بخش دیگری از این سامانه عنوان کرد.

معاونت درآمد و امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب زنجان به سایت شرکت آبفا اشاره کرد و افزود: مشترکین می توانند با مراجعه به سایت znabfa.irتمامی اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

سلطانی یادآور شد: اطلاع رسانی تعرفه ها در اولین قبوض صادره به صورت بروشور یکسانی که در سطح کشور طراحی شده است، خواهد بود همچنین قبوض ارسالی نیز در سطح کشور یکسان است.