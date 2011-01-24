500 کنتور آب در زنجان ترکید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید هاشم حسینی راد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعدادی است که به آبفای زنجان گزارش شده است اما قطعا خف تعداد یخ زدگی ها بیش از این خواهد بود و خساراتی نیز به تاسیسات آب و فاضلاب وارد شده است.

حسینی راد با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به تشریح نحوه محاسبه آب بها در مصارف خانگی پرداخت و گفت: نحوه محاسبه به صورت پلکانی بوده و قیمت پایه 250 تومان است که برای هراستان با توجه به جمعیت، کیفیت آب و سختی استحصال ضرایبی تعریف شده است که در استان زنجان دو ضریب 91. برای شهر زنجان و 8. برای سایر مناطق در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها طی پنج سال قیمت آب واقعی می شود خاطر نشان کرد: هزینه هایی که در حال حاضر از مشترکین اخذ می شود تنها هزینه انتقال و توزیع آب بوده و قیمت آب در آن اعمال نشده است.

آب شرب استان زنجان از طریق منابع آب زیر زمینی و چاه ها تامین می شود

مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان، تأمین آب شرب استان زنجان را غالبا ً از منابع آب زیرزمینی عنوان کرد و گفت: تا به امروز کلیه مصارف آب شرب استان از طریق آبهای زیر زمینی تامین می شد که اخیرا ً با بهره برداری از سد کینه ورس و سد تهم، بخشی از آب شرب شهرستان های ابهر، خرمدره و زنجان از این سدها تامین می شود.

حسینی راد با بیان اینکه کیفیت آب چاه های استان کمتر از سد تهم نیست خاطرنشان کرد: استان زنجان با داشتن 105 حلقه چاه فعال و خرید آب از سد تهم مقدار 61 میلیون متر مکعب تولید داشته و مقدار فروش آن 44.2 میلیون متر مکعب است.

تا پایان امسال آب شرب کل شهر زنجان از سد تهم تامین می شود

وی افزود: سد تهم با ظرفیت 30 میلیون متر مکعب برای تامین آب شرب بخشی از شهر زنجان استفاده می شود که امیدواریم تا پایان سال، آب شرب کل شهر زنجان از این سد تامین شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با اشاره به مصرف سرانه آب گفت: میانگین مصرف آب در استان زنجان 170 لیتر در شبانه روز برای هر شخص است که 10 لیتر بالاتر از میانگین کشوری است.

حسینی راد کشور ایران را از مناطق مواجه با کمبود آب در جهان عنوان کرد و اظهار داشت: با محاسبه صورت گرفته در زمینه مصرف آب هر شخص در امور مختلف هر فرد نیاز به حداقل 75 و حداکثر 250 لیتر آب در روز دارد که اگر هر فرد بتواند مصرف خود در ماه را، پنج متر مکعب نسبت به ماه گذشته کاهش دهد، 30 تا 40 درصد در مصرف آب صرفه جویی کرده است.

وی با تاکید بر حفاظت منابع آبی از جهات کمی و کیفی اظهار داشت: همانطور که آب های زیر زمینی از گذشتگان به ما رسیده ما نیز باید در زیمنه حفظ آن برای نسل های آینده کوشا باشیم.

162 هزار و 866 مشترک خانگی در استان زنجان وجود دارد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، تعداد مشترکین خانگی را 162 هزار و 866 مشترک عنوان کرد و گفت: متوسط مصرف آب در این مشترکین 19.5 متر مکعب است و 90 درصد مشترکین را تشکیل می دهند همچنین بخش تجاری صنعتی، عمومی اداری و فضای سبز به ترتیب 5.5، 1.5و 6/ مشترکین را تشکیل می دهند.

40 درصد شبکه های آب استان فرسوده است

حسینی راد گفت: بیش از 40 درصد شبکه های آب استان فرسوده است و با برآوردی که صورت گرفته نیاز به 20 میلیارد تومان اعتبار جهت اصلاح این شبکه وجود دارد که در دور دوم و سوم سفر هیئت دولت نیز پیشنهاد شد اما تصویب نشد اما راه حل هایی جهت جذب اعتبارات ارائه شده است.

وی دلیل عدم هماهنگی میان شهرداری و آب و فاضلاب استان را تخصیص اعتبار در زمانهای مختلف دانست و گفت: کمیته هماهنگی دستگاه های مختلف در استان تشکیل شده و امیدواریم با اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری این مشکل برطرف شود.