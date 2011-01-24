ارزش داد و ستد در بورس همدان ۷۴ درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان عباس صمدی اظهار داشت: در دی ماه امسال تعداد 49 میلیون و 921 هزار و 512 سهم متعلق به 170 شرکت در بورس همدان داد و ستد شد.

صمدی ارزش سهام مبادله شده را 133 میلیارد و 911 میلیون و 484 هزار و 610 ریال عنوان کرد و گفت: از این میزان 49 درصد مربوط به خرید سهام و 51 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

وی افزود: بر این اساس و با توجه به 21 روز کاری فعالیت بورس منطقه‌ای همدان در این ماه، متوسط ارزش داد و ستد، روزانه شش میلیارد و 376 میلیون و 737 هزار و 362 ریال بوده است.

صمدی با اشاره به اینکه متوسط ارزش داد و ستد نسبت به آذرماه، 74 درصد افزایش داشته است، افزود: در این ماه، تعداد خریداران سهام سه هزار و 42 نفر بود و 190 کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان افزود: شرکت‌های زامیاد، پست بانک ایران و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران به ترتیب بیشترین ارزش معاملات و شرکت‌های سبحان دارو، صنعتی دریایی ایران و پست بانک ایران بیشترین تعداد خریدار را در دی ماه به خود اختصاص دادند.

صمدی یادآور شد: بورس منطقه‌ای همدان در راستای آشنایی شهروندان با نحوه سرمایه‌گذاری در بورس، کلاس‌های آموزش مقدماتی و پیشرفته را فراهم کرده که در ماه گذشته 45 نفر در کلاس‌های آموزشی شرکت کردند.