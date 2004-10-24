پيشنهاد اروپا نامتوازن است // اميدواريم در گفتگوها دچار پيچيدگي هاى خاص نشويم // اروپا بايد ايران را مطمئن كند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سخنگوي وزارت امور خارجه درنشست هفتگي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي درپاسخ به سئول خبرنگار مهر درخصوص سفر پوتين به تهران و طرح رييس جمهور روسيه براي حل ابهامات هسته اي ايران و آژانس و اروپا گفت : روي كليات اين سفرتوافق شده است اما هنوز تاريخ دقيق براي آن تعيين نشده است طبيعي است وقتي تاريخ سفر تعيين و قطعي شد مي تواند درخصوص طرح و سئوالات مطرح شده پاسخ گفت.



آصفي در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر درخصوص نشست هيات هاي ديپلماتيك ايران و اروپا در وين و پيشنهادات اروپا به ايران گفت : مذاكرات در وين صريح اما دوستانه بود ، ما پيشنهادات اروپايي ها را پيشنهادات اوليه و نه نهايى ارزيابى مى كنيم البته پيشنهادات ارايه شده از طرف اروپايي ها نامتوازن است و بايد بار مثبت آن بيشتر و نقطه منفى آن كم شود.

وي افزود: مذاكرات راه درستي است كه اروپا آن را انتخاب كرده است و ما در اين مذاكرات در يك مسير درست با اروپا قرار گرفته ايم ، فكر مي كنيم بايد به راه حل مرزي طرفين برسيم كه هم نگراني هايي اروپا را بر طرف كند البته اگر نگراني باشد و هم حقوق ما را در چارچوب NPT به رسميت بشناسد و آن را تامين كند و حقوق مشروع جمهوري اسلامي ايران بايد رعايت شود .

سخنگوى وزارت امورخارجه تصريح كرد:چهارشنبه مذاكرات ادامه خواهد يافت و ما پيشنهادات خود را در اين روز ارائه مي كنيم و درخصوص پيشنهادات اروپادر حال بررسي هستيم ، اروپاييها بايد ما را مطئمن كنند كه پيشنهادات و مطالبي را ارائه مي كنند متعهد به اجراي آن هستند و مي توانند به تعهدات و قول هاي خود عمل كنند .

وي درباره اينكه اگر جامعه جهاني حق ايران را در استفاده از تكنولوژي اتمي به رسميت بشناسد ايران تعليق غني سازي اورانيوم را بطور دائمي خواهد پذيرفت گفت : بحث تعليق غني سازي به صورت دائم نيست و در بيانيه و پيشنهادات اروپا نيزتعليق نامحدود غني سازي اورانيوم تا وقتي كه به توافق برسيم آمده است ، اروپا هم به ما اعلام نكرد كه به دنبال تعليق نامحدود و دائمي هستند اين ازسوي ايران پذيرفتني نيست ما از اول تعليق غني سازي را داوطلبانه انجام داده و بر اساس گفتگو اعتماد سازي كرديم .



وي در خصوص سفر خرازي به كويت و نقش اين كشور در ميانجي گري بين ايران و برخي طرف هاي درگير در خصوص مسائل هسته اي گفت : كويت با ايران روابط خوبي دارد و مي تواند نقش موثري را در آژانس و جاهاي ديگر ايفا كند ، البته محور كار در كويت و در سفر خرازي بحران منطقه و تحولات در عراق و فلسطين است، طبيعي است اگر كشورها از حقوق جمهوري اسلامي ايران براي استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي دفاع كنند و حقوق ايران را تاييد كند ما استقبال مي كنيم چيري كه خيلي از كشورها آن را اعلام كرده اند .

سخنگوى وزارت امورخارجه درخصوص اينكه سه كشور اروپايي طرف قرار داد با ايران نيستند گفت:هر كشوري نقش و وزن خاص خود را دارد كشورهاي اروپاي ديگرو كشورهاي غير متعهد و كشورهاي اسلامي همه وزن و جايگاه خود را دارند ما با همه اين كشورها رايزني كرديم و مي كنيم علاوه بر سه كشور اروپايي با ديگر كشورهاي اروپايي گفتگو داشتيم و از ظرفيت و امكانات ديپلماسي تا جايي كه ممكن و ميسر است استفاده كرده وخواهيم كرد و گفتگوها را منحصر به سه كشور نكرده ايم .

آصفى در خصوص بهره برداري انگليس از چاههاي نفتي مشترك بين مرز ايران و عراق گفت :اين مطلب چيز نويي است ؛ من چيزي نشنيده ام.



سخنگوى وزارت امورخارجه درخصوص اظهارات موسويان كه دادن سوخت هسته اي به ايران را مثبت خوانده بود گفت: دادن سوخت به ايران مثبت است اما به اين معنا نيست كه كافي است و ما به آن اكتفا كنيم ما بايد امكانات ديگر رانيز بررسي كنيم .

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص تاريخ سفر روحاني به ايتاليا گفت : تاريخ سفر دكتر روحاني به ايتاليا بايد تنظيم شود اين سفر به تعويق افتاده وبايد از مجراي ديپلماتيك تاريخ اين سفر مشخص و تنظيم شود .



وي در خصوص اظهارات نماينده زنجان در سخنان قبل دستور مجلس درمورد جمع آورى امضا100 نماينده براى طرح توقف تعليق غنى سازى و دادن دو هفته فرصت به آژانس براي بستن پرونده هسته اي ايران گفت : اظهارات و تحرك مجلس نشان مي دهد كه جمهورى اسلامى به اين مساله حساس است و بر آن توجه كافى دارد.

وى افزود : حقوق جمهورى اسلامى ايران و منافع ايران در بهره مندي از اين تكنولوژى، توجه به ظرايف و نگراني هاى داخل را نشان ميدهد. نمايندگان مجلس براى اظهار نظر آزاد هستند و ميتوانند قانون وضع كنند طبيعي است كه هر قانونى مراحل خود را طى مي كند و به تاييد مراجع ذيربط ميرسد تا به صورت قانون درآيد دولت ملزم به اجراى آن است ولي اين موضع در حال ابتدايي است اميدواريم كه گفت وگوها به گونه اى پيش رود كه دچار پيچيدگي هاى خاص نشويم .

سخنگوى وزارت امورخارجه در خصوص منظور خود از نامتوازن بودن پيشنهادات اروپا ، گفت : همان غير متوازن كافي و جامع است كه اين يپشنهادات بايد بار مثبت اش بيشتر شود ونكات منفي يا كم شود و يا از بين برود .

آصفي در خصوص اينكه منظور وي از اينكه اروپا ما را مطمئن كنند چيست، گفت : اروپاييان يپشنهادات متعددي را مطرح كردند اين كه اروپا ما را مطمئن كنند اطمينان خاطر بدهند كه به توافقي كه مي رسيم توافقات و تعهدات را عملي كنند و به منصه اجرا بگذارند .

سخنگوى وزارت امورخارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه خواهان توضيح دربارپيشنهادات ايران به اروپا در روز چهارشنبه به كلمه خير اكتفا كرد .