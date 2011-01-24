کشاورزان بدهکار کرمانی تا پایان سال مهلت دارند

سعید ربیعپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن اشاره به خشکسالیهای پی در پی در چند سال اخیر اظهارداشت: به دلیل نوسان درآمدی کشاورزان و با پیگیریهای انجام شده و مساعدتهای هیئت مدیره بانک، دستورالعمل ویژه و منحصربه فردی را اخذ و بر اساس آن، برای تمام کشاورزان بدهکار که از زمان بازپرداخت بدهی آنها گذشته بود، بخشودگی 6 درصد جرایم دیرکرد را اعمال کردیم.
ربیعپور این دستورالعمل را سه ماهه دانست و تصریح کرد: با توجه به مساعدتهای صورت گرفته این دستورالعمل را طی چند دوره تمدید کردیم که در حال حاضر این مساعدتها تا پایان سال 89 ادامه دارد و از ابتدای سال 90 برنامههای بانک بر طبق قانون بانکی کشور و بدون مساعدت، ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: همچنین در بخش کارمزدهای پس از سررسید هم مقرر شد مبلغی را دریافت و اصل تسهیلات را تا یک دوره چهار ساله تجمیع و تقسیط کنیم. مدیر ستادی حوزه شمال بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: در بخشهای دیگر نیز مساعدتهایی برای کشاورزان بدهکار با توجه به وضعیت کشاورزان، صورت گرفته که این امر فرصتی استثنایی برای بدهکاران جهت بازپرداخت بدهی خود به بانک است.
وی مجموع جرایم بخشیده شده در طول مدت یک سال از ابلاغ این مساعدت را بالغ بر 10میلیارد ریال ارزیابی و افزود: این بخشودگی جرایم در حالی از درآمدهای بانک کسر شده که مجموع تسهیلاتی را که بر طبق این دستورالعمل تعیین و تکلیف و مساعدت کردهایم، بالغ بر دو هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
ربیعپور با اشاره به وجود 80 شعبه در شمال و 17 شعبه جنوب کرمان گفت: با توجه به اینکه استان کرمان یک استان باغی است و یک چهارم کل باغات کشور در استان کرمان وجود دارد، وظیفه تامین منابع بخش بسیار سنگین است که بر اساس آمار و عملکرد، عمدتا این وظیفه و رسالت را بانک کشاورزی شمال و جنوب انجام داده است.
وی افزود: به دلیل بحران خشکسالی و نیاز زیاد بخش کشاورزی به آب، اهداف و برنامههای خود را بر تغییر روشهای آبیاری سنتی به روشهای مدرنیزه و به ویژه تحت فشار متمرکز کردهایم.
مدیر ستادی حوزه شمال بانک کشاورزی استان طرح بیمه فراگیر را خدمتی بزرگ از بانک کشاورزی ارزیابی و ادامه داد: عملی شدن و موفقیت این طرح نیازمند مساعدت و یاری کمیته بحران استانداری است.
ربیعپور افزود: در این نوع بیمه کمیته بحران استان، مبالغی را در اختیار بانک کشاورزی قرار داده و بانک نیز آن را به عنوان یارانه به کشاورزان برای افزایش حوزه پوششی بیمه قرار میدهد که این مهم باعث افزایش ظرفیتهای بیمهای استان خواهد شد.
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