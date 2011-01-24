باید از همه ظرفیتهای استان زنجان برای حضور در بازارهای هدف استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات با اشاره به شرکتهای هدف صادرات گفت: به نظر می رسد با همه تلاشها و ارتباطی که برقرار شده هدف و انگیزه جدی حضور ما در کشورهای هدف اتفاق نیفتاده است و باید اقدامات جدی در این زمینه صورت بگیرد.

رئوفی نژاد اظهار داشت: یکی از شاخصهای صادرات این است که جا پای کشورهای هدف بگذاریم و از عدم حداقل دسترسی به حضور در کشورهای هدف به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه صادرات هم برای صادر کننده و هم برای استان می تواند مفید باشد، افزود: اگر صادرات مستقیم اتفاق بیفتد بدون حضور واسطه ارزش افزوده هم برای استان و هم برای صادر کننده به وجود می آورد.

استاندار زنجان تاکید کرد: صادرات برای هر دو طیف (صادر کننده و استان) می تواند مهمترین سرمایه باشد چراکه در صورت عدم حضور در بازارهای هدف صادرات مستقیم اتفاق نمی افتد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه مقدمات صادرات در کشورهای هدف انجام شده است، یادآور شد: در راستای حضور در بازار هدف باید از تمام ظرفیتهای استان استفاده کرده و ارتباطات استانی و داخلی از سوی استان به صورت هماهنگ صورت گرفته و تصمیمات منسجم اتخاذ شود و باید حضور جدی در این کشور ها داشته باشیم.

وی ادامه داد: لازمه و ساز و کار صادرات تولید است که در این زمینه در گمرک استان تحول خوبی انجام شده است و در آینده نیز با اجرای مصوبات دور سوم سفر در راستای توسعه گمرک استان شاهد توسعه بیشتر آن خواهیم بود.

استاندار زنجان در خصوص مطالبات تولیدکنندگان از سیستم بانکی گفت: ما با بررسی و پیگیری در زمینه حمایت و مراقبت از تولید در استان، هم به دنبال تولید و هم به دنبال مطالبات سیستم بانکی هستیم اما وصول مطالبات بر عهده بانک است.

رئوفی نژاد با تاکید بر اتخاذ سیاستهای درست در زمینه وصول مطالبات بانکی خاطرنشان کرد: با تعطیلی کارخانه ها به دلیل وصول مطالبات، پولی نصیب بانکها نمی شود و سیاست بانکی برای سرمایه گذار و بدهکار باید به گونه ای تعریف شود که باعث سوء استفاده بعضی از تولید کنندگان نشود.

وی بیان کرد: باید به گونه ای از تولید حمایت کنیم که وقفه ای در ایجاد اشتغال و تولید و صادرات ایجاد نشود.