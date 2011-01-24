جزئیات شرکت دانشجویان در جشنواره فرهنگی علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان بر محور فعالیتهای فرهنگی، مذهبی، هنری و جهت دهی به فعالیت اعضای کانونهای دانشجویی، معرفی و تجلیل از دانشجویان خلاق و توانمند در زمینه های فرهنگی، مذهبی، هنری از اهداف برگزاری این جشنواره است.

سومین جشنواره فرهنگی دانشجویان با 6 بخش ادبی، هنری، پژوهشی، معارف اسلامی، فناوری اطلاعات و نشریات دانشجویی برگزار می شود. دانشجویان می توانند در بخش ادبی در رشته های شعر، داستان، قطعه ادبی، خاطره، نمایشنامه نویسی و دکلمه خوانی (ویژه خواهران)، در بخش هنری در رشته های خوشنویسی، طراحی، نقاشی، کاریکاتور، تذهیب، نگارگری، صنایع دستی، عکاسی، فیلم کوتاه و فیلمنامه نویسی و در بخش پژوهشی در حوزه های تألیف کتاب، ترجمه کتاب، پایان نامه، طرح تحقیقاتی و مقاله شرکت کنند.

دانشجویان علوم پزشکی در سه بخش معارف اسلامی، فناوری اطلاعات و نشریات دانشجویی نیز می توانند در این دوره جشنواره شرکت کنند و در بخش معارف اسلامی در رشته های اذان، مناجات خوانی، همخوانی و تواشیح (ویژه برادران)، در بخش فناوری اطلاعات نیز در رشته های وبلاگ نویسی و ساخت نرم افزار فرهنگی شرکت کنند.

بخش نشریات دانشجویی در این دوره از جشنواره فرهنگی ویژه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی است و نشریات و آثار برتر در حوزه های علمی، فرهنگی - اجتماعی، ادبی - هنری، دینی - عقیدتی، صنفی، سیاسی، ورزشی، ایثار و شهادت، طنز و گزارش، مصاحبه، خبر، سرمقاله و یادداشت، طرح روی جلد، گرافیک و صفحه آرایی، مقاله انتخاب می شوند.

سومین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور بخشهای ویژه ای را نیز دارد که از آن جمله می توان به "طنز پزشکی"، "طراحی آرم جشنواره،" وبلاگ نویسی با موضوع مهدویت و انتظار، نماز و نیایش، قرآن و عترت، حجاب و عفاف و نشریات دانشجویی با موضوع نماز و نیایش، بصیرت و جنگ نرم اشاره کرد.