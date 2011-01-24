تیم ملی ایران خیلی خوب بازی کرد/ شرق و غرب آسیا برای من برابرند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، محمد بن‌همام با طرح این موضوع افزود: تورنمنت جام ملت‌های آسیا تیم‌های بسیاری را با چنین فوتبال بااستانداردی ایجاد کرد. حداقل 10 تیم دارای استاندارد خوبی در این رقابت‌ها هستند.

وی ادامه داد: ازبکستان یک شگفتی نبوده اما استاندارد خوبی داشته است. ژاپن، کره جنوبی و استرالیا را هم داریم، بهترین تیم‌های آسیا که نماینده ما در جام جهانی نیز بودند. اما قطر، ایران، عراق، اردن و سوریه نیز خیلی خوب بازی کردند. کشورهای زیادی بودند که خوب بازی کردند.

ایران پس از حذف مقابل کره جنوبی آخرین تیم از غرب آسیا بود که از مسابقات حذف شد. پیش از آن قطر، عراق و اردن هم در مرحله یک‌چهارم نهایی حذف شده بودند. در نتیجه مرحله نیمه‌نهایی بار دیگر نشان‌دهنده برتری تیم‌های شرق قاره است.

بن‌همام در این باره گفت: فکر می‌کنم این دستاورد بزرگی برای شرق آسیاست اما من رئیس کل آسیا هستم. شرق و غرب برای من برابرند. تیم‌های زیادی از غرب آسیا فوتبال خوبی را ارائه کردند، اما در آخر باید پذیرفت که فوتبال و کل ورزش، بر سر بردن و باختن است و ما باید با روحیه‌ای ورزشی این را بپذیریم.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا خاطر نشان کرد: برای من، هر تیمی که در فینال بازی می‌کند، تیم‌هایی‌اند که نماینده من هستند.

بن‌همام از میزبانی قطر هم که یک ماه پس از اعطای جام جهانی 2022 به آنها صورت گرفت، تمجید کرد و گفت: قطر این رویداد را فوق‌العاده برگزار کرد. با اینکه 12 سال فاصله است، اما این تمرین بسیار خوبی برای جام جهانی بود.

روز سه‌شنبه ژاپن و کره جنوبی در نیمه‌نهایی مسابقات رودررو می‌شوند، در حالیکه استرالیا و ازبکستان در دیگر بازی این مرحله مقابل هم صف آرایی خواهند کرد. سرانجام تورنمنت شنبه آینده در ورزشگاه خلیفه، در دیدار نهایی به اوج خود می‌رسد.