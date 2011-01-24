افزایش 30 درصدی موقوفات/ صدور حکم 336 پرونده تصرف موقوفات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین احمدیان روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته اوقاف با اشاره به عملکرد این سازمان در طول 9 ماهه سال جاری گفت: بخشی از درآمدهای بقاع متبرکه هر ساله به اقدامات و کارهای فرهنگی اختصاص می‌یابد که در سال جاری نیز برنامه‌هایی در این زمینه اجرا شد که از جمله آن برپایی 10 هزار مراسم فرهنگی و مذهبی با حضور مداحان بود.

وی ادامه داد: اجرای طرح فراغت تابستانی با حضور 8 هزار نفر در 50 پایگاه اوقاف، برگزاری مسابقات اذان با حضور 500 نفر، برگزاری سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور 32 هزار نفر، برگزاری محافل انس با قرآن کریم در سطح مساجد و بقاع متبرکه، اعزام 600 هزار مبلغ در ماه رمضان، محرم و صفر و نیز خرید و توزیع قرآن در مساجد از جمله این برنامه‌ها بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: همچنین برنامه‌هایی نیز از جمله تعامل با رادیو ایران، تهیه و تولید فیلم کوتاه، تهیه مستند تلویزیونی در زمینه اوقاف و معرفی بقاع متبرکه از دیگر اقداماتی فرهنگی است که در حال اجرا است.

وی گفت: در سال جاری بیش از 90 میلیون از درآمد موقوفات برای ترویج قرآن خوانی، 30 میلیون برای خرید کتب مذهبی، 3 میلیارد و یک میلیون تومان برای اطعام، 113 میلیون تومان برای برپایی مراسم مذهبی، 397 میلیون تومان برای کمک به حوزه‌های علمیه، 1 میلیارد و صد میلیون تومان برای کمک به مستضعفان، 300 میلیون تومان برای کمک به دانشجویان و دانش‌ٱموزان مستضعف، یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای کمک به ایتام و پرورشگاه‌ها ،‌990 میلیون تومان برای کم هزینه درمان و دارو ، 90 میلیون تومان کمک به بیماران خاص و 50 میلیون تومان برای کمک به زوار مشهد مقدس هزینه شده است.

احمدیان با اشاره به اماکن مقدس تصریح کرد: در سال جاری در بحث عمران در بقاع متبرکه 124 پروژه با 35 هزار متر مربع طراحی و شروع به ساخت شد که تا پایان سال به اتمام رسیده و بهره برداری می‌شود.

وی گفت: همچنین اقدامات جدیدی نیز در دست اجراست که در دهه فجر افتتاح می‌شود که از جمله آن درمانگاهی در یافت‌آباد و خانی آباد است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: برای این پروژه‌ها بیش از 6 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری 12 ضریح امامزادگان با هزینه 2 میلیارد و 500 میلیون تومان ساخته شده است.

حجت‌الاسلام احمدیان افزود: همچنین در طی این مدت 80 مسجد با هزینه یک میلیارد و 200 میلیون تومان در سطح استان تهران ساخته شده است.

وی با اشاره به بزرگترین پروژه سازمان اوقاف در سال جاری گفت: ساخت بیمارستان نسیم شهر با هزینه 5 میلیارد تومانی بزرگترین پروژه سال جاری بوده که امیدواریم بزودی به بهره برداری برسد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران اضافه کرد: همچنین در سال جاری 11 مورد نظارت بر نقشه‌های اجرایی موقوفه، 13 مورد پروژه‌های عمرانی در سطح ادارات موقوفه انجام شده است.

وی گفت: 9 پروژه عمرانی نیز آماده کلنگ زنی در ایام دهه فجر است.

رشد 13 درصدی درآمد بقاع متبرکه

وی افزود: در طول سال جاری درآمد امامزاده‌ها 11 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد داشته است.

احمدیان تصریح کرد: از این میزان درآمد حاصله 11 میلیارد و 300 میلیون خرج بخش عمرانی امامزادگان شده که هزینه‌های عمرانی در امامزادگان 62 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: همچنین درآمد نذورات در امامزادگان حدود 6 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد افزایش داشته است و به طور مجموع امامزادگان در سالجاری 18 میلیارد تومان درآمد داشته‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: در بحث موقوفات نیز در سال جاری 30 درصد نسبت به گذشته رشد داشته‌ایم.

صدور حکم برای 336 پرونده تصرف موقوفات

حجت‌الاسلام احمدیان گفت: همواره یکی از مهمترین مشکلات سازمان موقوفات تصرف موقوفات و یا موقوف‌خواری بوده است که این افراد شامل سه دسته می‌شوند.

وی افزود: دسته اول شامل افرادی هستند که با حساب و کتاب اقدام به تصرف موقوفات می کنند، دسته دوم افرادی هستند که موقوفات را اجاره کرده و پس از مدتی ملک را باز نمی‌گردانند و دسته سوم نیز مردم یا سازمانهای دولتی هستند که از روز اول پس از اجرای موقوفات خداحافظی کرده و صاحب ملک می‌شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران تصریح کرد: این موضوع به شدت در سازمان اوقاف در حال پیگیری است به نحوی که در سال جاری 559 پرونده در زمینه موقوف خواری تشکیل که برای 336 پرونده حکم به نفع اداره موقوفات صادر شده و 90 پرونده نیز حکم بر علیه ما صادر شده است.

اخذ بیش از 50 سند موقوفات در سال جاری

وی گفت:‌ یکی دیگر از مشکلات سازمان موقوفات بحث اسناد موقوفه است. زیرا بیش از 70 درصد از موقوفات در استان تهران سند نداشته است.

حجت‌الاسلام احمدیان گفت: طبق توافقات صورت گرفته با دستگاه‌های مختلف بنا شده ظرف 5 سال آینده تمامی موقوفات استان تهران اسناددار شوند.

وی افزود: در سال جاری سند بیش از 50 موقوفه اخذ شده است.