نخستین سوگواره تعزیه ‌خوانی در یزد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این مراسم به مدت یک هفته در حسینیه محله تل ‌مختار تفت برگزار می شود.

در طول این هفت روز، تعزیه ‌های مختلفی اجرا خواهد شد و هماهنگی ‌های لازم از سوی اداره ارشاد شهرستان تفت نیز انجام شده است.



ضبط 254 سی ‌دی کپی در فروشگاه ‌های عرضه محصولات فرهنگی در بافق

طی بازدیدی که از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی در سطح شهرستان صورت گرفت، 254 سی‌ دی مجاز کپی از فروشگاه‌ها ضبط و جمع‌ آوری شد.

در حال حاضر 9 فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی در سطح شهرستان بافق فعال است.

برگزاری نخستین جلسه هم ‌اندیشی فعالان عرصه تئاتر طبس

نخستین جلسه هم ‌اندیشی پیرامون ساماندهی، همگرایی و فعال‌ سازی گروه‌ های نمایشی طبس با حضور جمعی از فعالان عرصه تئاتر این شهرستان در سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد طبس برگزار شد.

رئیس اداره ارشاد طبس ضمن خیر مقدم به حاضران خواستار ایجاد یک تشکل قوی و منسجم در عرصه تئاتر شد.

سیدحمید حقی، کارشناس هنری ارشاد طبس نیز ضمن بیان گزارشی از روند جشنواره تئاتر استان، خواستار همکاری و تعامل هرچه بیشتر هنرمندان با انجمن نمایش و مسئول جدید این انجمن در طبس شد.

وی افزود: ارشاد طبس با تمام توان از هنرمندان و انجمن نمایش حمایت خواهد کرد.

نخستین سوگواره تعزیه‌ خوانی در اشکذر

از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به همت و تلاش گروه تعزیه هیئت فاطمیه اشکذر، نخستین سوگواره تعزیه‌ خوانی در آستانه اربعین حسینی در حسینیه حاج سیداسماعیل اشکذر برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان در دومین نشست صمیمی پیرامون این موضوع گفت: خادمان و ذاکران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اجر و مزد معنوی نزد پروردگار برخوردار بود همچنین برکت در زندگی دنیوی آنها مشهود است.

در این نشست همچنین پیرامون دعوت از گروه ‌های تعزیه دیگر شهرستانهای استان و دیگر موضوعات این سوگواره بحث و تبادل نظر شد.

آماده‌ سازی نمایش طلاق و تلاقی توسط گروه نمایشی طنزآوران اردکان

با توجه به نزدیک شدن به ایام‌ دهه فجر، گروه نمایشی طنزآوران وابسته به انجمن هنرهای نمایشی اردکان نمایش طلاق و تلاقی را با موضوع اجتماعی و در قالب کمدی برای اجرا در این ایام آماده می ‌شود.

نمایش طلاق و تلاقی نوشته محسن فولادی و به کارگردانی علی هاتفی اردکانی و توسط گروه نمایشی طنزآوران در محل تالار فرهنگ اردکان در حال آماده‌ سازی برای اجرا در ایام‌ الله دهه فجر است.

در حال حاضر در این شهرستان شش گروه نمایشی فعال بوده و با نظارت انجمن هنرهای نمایشی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت مشغول است.