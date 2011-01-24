500 کلاس خراسان جنوبی برای اسکان مسافران نوروزی آماده سازی شد

حمید رضا وردی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه امسال 520 کلاس در اسفند ماه آماده پذیرش مسافران نوروزی خواهد بود، اظهار داشت: در این راستا بالغ بر 210 میلیون تومان برای تامین تجهیزات هزینه شده است .

وی اضافه کرد: بخش اعظم این مبلغ از سوی استانداری خراسان جنوبی و بخشی دیگر توسط میراث فرهنگی استان تقبل و به انجام رسیده است .

وردی با اشاره به اسکانهای نوروزی و تابستانی، عنوان کرد: در سال گذشته 280 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در استان فعال بوده است .

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری تلاش شده در راستای اسکان مسافران نوروزی در مدارس، نواقص و کاستی ‌های سال‌ های گذشته به حداقل ممکن برسد .

وردی در ادامه از توزیع هدیه مطهر بین یک هزار و 100 دانش آموز مدارس شبانه روزی استان خبر داد و اظهار داشت: این هدایا به مبلغ 200 هزار ریال بوده است .