اعزام 7 کاروان دانشجویی آذربایجان شرقی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سعید اسماعیلی پیش از ظهر دوشنبه در نشست کمیته راهیان نور بسیج دانشجویی استان در خصوص برگزاری اردوی راهیان نور سال جاری اظهار داشت: اعزام کاروان راهیان نور به کربلای ایران از جمله برنامه های خاص فرهنگی این سازمان است که تاکنون جلسه هایی در این راستا انجام، و کمیته های مربوطه تشکیل شده است.

وی هدف از برگزاری اردوی کاروان راهیان نور را بهره مندی نسل جدید از ذخایر دفاع مقدس که شهدا و رزمندگان با خون و رشادت های وصف نشدنی خود در طول هشت سال دفاع مقدس به یادگار گذاشته اند و نیز آشنایی با روش و منش و معرفت شهدا عنوان کرد.

اسماعیلی ضمن اشاره به جنگ هشت سال دفاع مقدس، جنگ حاضر را جنگ نرم خواند و تصریح کرد: با اینکه نسل سوم انقلاب در جنگ نرم با سلاح بصیرت امتحان خود را پس دادند، اما برگزاری چنین اردوهایی که یک اردوی معرفت افزایی است، باعث می شود نسل حاضر با تدیبر در این مناطق عملیاتی و آشنایی با شیوه و روش شهدا و رزمندگان در ابعاد مختلف آمادگی بیشتری را در مقابله با جنگ نرم داشته باشند.

وی به نتایج این اردوها در سال های قبل اشاره کرد و بیان داشت: این اردو یک اردوی تربیتی و معنوی است، چراکه سعی می شود در این اردوها از استادان برجسته و راویان نور که خود تجربه های بسیاری را با حضور در جبهه های حق علیه باطل داشته اند، استفاده شود و به همین خاطر در سالهای قبل مشاهده شده طیف عظیمی از این دانشجویان که در این اردوی تربیتی حضور یافته بودند، متحول شده اند.

اسماعیلی در ادامه خاطر نشان کرد: این اردوی تربیتی اردویی است که الگوشناسی و دادن الگوی مناسب به جوانان به نحو احسن انجام می پذیرد و به عینه دیده می شود که برکات این مناطق و عنایت شهدا شامل حال این زائران می شود و تحول خاص در زندگی این جوانان به وجود می آید که بارها شاهد آن بوده ایم.

مسئول فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی استان با بیان اینکه ثبت نام اردوی راهیان نور در دانشگاه های استان آغاز شده است، گفت: از تمام علاقمندان اعم از دانشجویان دختر و پسر برای این اردو ثبت نام به عمل می آید، با توجه به کثرت علاقمندان اولویت با دانشجویان ورودی جدید دانشگاه هاست.

وی یادآور شد: در طول این اردو علاوه بر آشنایی دانشجویان با سیره و منش شهدای مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، توزیع کتابهایی در مورد جنگ نرم و برگزاری سخنرانی هایی از جمله آگاهی و بصیرت از جمله برنامه های خاص مدیریت فرهنگی در این اردوهاست.

نشست کمیته راهیان نور بسیج دانشجویی استان آذربایجان شرقی با حضور مسئولین فرهنگی بسیج دانشجوی دانشگاههای استان در دانشگاه تبریز برگزار شد.