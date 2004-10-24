چراغي كه به خانه روا ست !

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ،پنجشنبه 23 مهر ( 14 اكتبر ) يك مجموعه برتر هنر ايراني اسلامي شامل ، خوشنويسي ، فلز كاري و سفرنامه هاي قديمي ، با قيمتي بيش از 7 ميليون دلار درلندن فروخته شد .

هاشم خسرواني ، يك تراست نفتي ساكن لندن ، مجموعه خود را كه حاصل بيست سال جمع آوري آثار هنري بود در حراج ساتبي به فروش رساند . به گزارش بريتين تلگراف اين مجموعه شامل آثاري از قبيل چهره قرن نوزدهمي فتح علي شاه در ابعاد واقعي كه با قيمت 5.1 ميليون دلار معامله شد ، بود . در ابتدا گمان مي رفت اين مجموعه كه با نام مجموعه بركلي تراست در حراج مذكور عرضه شده بود با قيمتي معادل 5 ميليون دلار به فروش رسد .

خسرواني كه در حال حاضر رئيس شركت سوئيتزلند چمپترول گروپ است ، اعلام كرده مجموعه خود را تنها به اين جهت فروخت كه ديگر يافتن آثار هنري باكيفيت بالا براي افزودن به اين مجموعه برايش امري بسيار دشوارگشته بود .

در اين حراج تقريبا تمام مجموعه به فروش رسيد . مسئولان حراجي ساتبي بر اين عقيده اند كه خسرواني در بهترين زمان ممكن مجموعه اش را به فروش رسانده چراكه در حال حاضر به شكل فزاينده اي عرضه اشياي با ارزش هنري تاريخي دچار نقصان شده است .



اين درحالي بود كه حراجي كريستي نيزدر ماه گذشته حراجي از آثار اسلامي ايراني بر پا كرده بود . در اين حراج تنها يك قطعه جام نقره اي قرن هفدهمي به قيمت 80000 پوند ( 200000 دلار ) و يك بشقاب اسلامي هندي به مبلغ معادل 120000 پوند به فروش رسيده است . نكته اساسي در اين حراج قيمت هاي بالاي موارد مورد معامله بوده است كه تاكنون بي سابقه مي نمود . تنها يك اثر خوشنويسي در حراجي كريستي به قيمتي معادل 274050 پوند به فروش رسيد .



بازارهنر اسلامي پيش از اين هيچ وقت تا اين حد داغ نبوده است آنهم در حالي كه تبليغات ضد اسلامي در غرب بالا گرفته است .



در واقع حراجي هاي كريستي ، ساتبي و بونهامز طي يك هفته در ماه گذشته در لندن شش حراج اشياء هنري اسلامي به راه انداختند و بيش از 2000 قطعه اثر هنري تاريخي را با قيمتي حدود 12247191 پوند به بازار عرضه كردند .چنين حجم معامله اي درطي تنها يك هفته در زمينه از هنر كه پيش از اين زمينه اي محدود تصور مي شد بسيار شگفتي بر انگيز است . آن هم درشرايطي كه تا همين اواخر چشم اندازمعاملات هنر اسلامي امري بسيار روشن و معلوم مي نمود .بازارهنر اسلامي پيش از اين هيچ وقت تا اين حد داغ نبوده است، آنهم در حالي كه تبليغات ضد اسلامي در غرب بالا گرفته است . مخصوصا اگر به اين نكته توجه كنيم كه اين حراج ها درست هنگامي صورت گرفته است كه هفته پيش از آن در عراق ، آدم ربايان كن بيگلي كاگر ماهر بريتانيايي را گردن زدند .جهش ناگهاني بازار آثار هنري اسلامي در جهان نشانگر چند نكته است . پيش از هرچيز اين مسئله است كه جهان اسلام براي هنر و علم بسيار پيش از بقيه جهان قدر و منزلتي ويژه قائل شده بود . همچنين تعاد زيادي از داوطلبان خريد آثار هنر اسلامي حراج هاي هفته هاي گذشته لندن خارجي ها ( غير بريتانيايي ها ) بودند . در واقع تقريبا نيمي از خريداران را ايراني ها ، عرب ها و ترك ها تشكيل مي دادند .در حال حاضر تاجران ثروتمند خاورميانه توجه خود را معطوف خريد و جمع آوري اشياء هنري اسلامي كرده اند . از اين ميان مي توان به خاندان هاي سلطنتي خليج فارس اشاره كرد . از سوي ديگر خود دولت هاي كوچك تر اين منطقه نيز از هواخواهان سر سخت آثار هنري اين گونه هستند .



درواقع بايد دانست با توجه به اين كه اين دولت هاي كوچك قصد كاهش اتكاي اقتصادشان به فروش نفت را دارند اميد وار به جذب گردشگر فرهنگي به واسطه در اختيار داشتن موزه هاي غني شده از آثار هنري هستند .

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر مي رسد اشياء تاريخي ايراني در حال حاضر با استفاده از دلار هاي نفتي سر انجام راهي موزه ها ي كشور هاي حاشيه خليج فارس مي شوند . اين اشيا عمدتا در قرن هاي گذشته از ايران خارج شده اند و در حال حاضر از قيمت بسيار بالا و جذبه گردشگري فزاينده اي برخوردارند .

با اين وجود درحالي كه كشور هاي عربي ، تاجران نفتي ثروتمندشان و همچنين ايراني هاي جلاي وطن كرده مشغول جمع آوري ميراث فرهنگي و هنري ايران از حراج هاي معروف لندن هستند جاي نمايندگان ارگانها ونهادهاي دولتي ايران در اين ميان خالي است . توجه داشته باشيم كه گذشت زمان در اين زمينه هرگز به مفع ما نخواهد بود و اين اشيا هر لحظه قيمتي صعودي دارند .

عدم خريد اين اشيا و باز گرداندن آنها به ايران حتي باعث خواهد شد تا جاذبه هاي گردشگري ايران نيز تهي و بجاي آن در سرزمين هاي عربي رايج شود و اين مسئله در شرايطي كه كشور بايد اقتصاد خود را از درآمد هاي نفتي مستقل كند امري نيست كه به توان به سادگي از آن گذشت . در آخر تنها يك سوال باقي مي ماند ؛ آيا نمي توان از مازاد در آمد هاي نفتي براي سرمايه گذاري در امر خريد آثاري اين چنين كه به خودي خود ارزش فزاينده اي دارند استفاده كرد ؟