مسکن مهر برای 60 هزار نفر اشنغالزایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، حسین خلیلی مرد ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان بناب با بیان اینکه هم اکنون 30 هزار واحد مسکونی صنعتی در استان در حال احداث است، گفت: این میزان از 2.5 درصد در سال 84 به بیش از 25 درصد در حال حاضر افزایش پیدا کرده است.

وی اساس ساخت و ساز مسکن را برمبنای سبک سازی، سریع سازی و صنعتی سازی اعلام کرد و گفت: هم اکنون تنها در شهر جدید سهند 15 درصد واحدهای مسکونی تازه احداث بصورت صنعتی ساخته شده است و در سال آینده طبق برنامه وزارت مسکن و شهرسازی، همه واحدهای مسکونی در کشور باید بصورت صنعتی احداث شود.

رشد 10 برابری ساخت و ساز صنعتی در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان از رشد 10 برابری میزان ساخت و ساز صنعتی مسکن در استان خبر داد.

خلیلی مرد همچنین تعداد واحدهای مسکن مهر احداث شده در استان را تاکنون 60 هزار واحد اعلام کرد و افزود: با این تعداد مسکن، به صورت میانگین بیش از 240 هزار نفرصاحب مسکن شده اند.

خلیلی مرد تصریح کرد: در فروردین ماه سال آینده چهار هزار و 500 واحد مسکونی در شهر جدید سهنـد به بهــره برداری خواهد رسید که این تعداد در حد ظرفیت یک شهرستان معمولی است.

دبیر شورای مسکن آذربایجان شرقی با بیان این مطلب که هم اکنون در بازار خرید و فروش مسکن استان، آرامش و امنیت خوبی حاکم است، گفت: تا کنون پنج هزار و 100 واحد مسکونی مازاد بر نیاز در سطح استان احداث شده است اما بنابر دستور وزیر مسکن و شهرسازی قراراست این تعداد را به 10 هزار واحد برسانیم تا ضمن جلوگیری از خرید و فروش کاذب مسکن، دست دلالان سودجو و واسطه ها را از بازار کوتاه کنیم.

خلیلی مرد همچنین اظهار داشت: طرح مسکن مهر علاوه بر تامین مسکن برای متقاضیان فاقد مسکن در کشور، جنبه اشتغال زایی نیز داشته به طوری که تنها در آذربایجان شرقی برای بیش از 60 هزار نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.

وی از تمامی مسئولان و مدیران شهرستان خواست با پرهیز از مانع تراشی ها و بهانه گیری های ناچیزو غیرضروری، همه توان خود را برای پیشرفت و موفقیت طرح مسکن مهر بکار گیرند چرا که خیلی از بدخواهان نظام نمی خواهند موفقیت دولت را در زمینه تأمین مسکن هموطنان شاهد باشند.

اختصاص 320 میلیارد ریال تسهیلات برای متقاضیان مسکن مهر در آذربایجان شرقی

همچنین رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان از پرداخت 320 میلیارد ریال تسهیلات احداث مسکن مهر توسط بانک های عامل شهرستان برای متقاضیان مسکن خبرداد و گفت: این رقم به عنوان پتانسیل بزرگ اقتصادی و اشتغال زایی برای شهرستان محسوب می شود.

سعید برقی فرماندار بناب نیز در ادامه جلسه از تأخیر در اجرای برخی کارهای زیربنایی شهرک مسکونی تازه احداث ولی عصر(عج) بناب انتقاد کرد وخواستاراتمام آسفالت ریزی، جدول گذاری و سایر کمبودها شد.