۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

صدری خبر داد:

رشد 24 درصدی صادرات استان زنجان طی 9 ماهه گذشته

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان گفت: میزان صادرات استان زنجان در 9 ماهه سال جاری 12 میلیارد و 260 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات خاطرنشان کرد: شرکت ترانسفور با صادرات 2.3 میلیون دلار به عنوان صادر کننده برتر در کشور معرفی شد و شناسه ملی کالای ایران در سال جاری ثبت شد.

صدری اظهار داشت: استان در صادرات چهار قلم کالای صادراتی شش درصد کاهش داشته است زیرا در واحدهای تولیدی مشکلات مطالبات بانکها مانع صادرات در استان شده است.

وی از برگزاری انتخابات هیئت اتاق بازرگانی در اسفند ماه خبر داد و گفت: این انتخابات در سطح کشور هم برگزار می شود و هئیت نظارت از هم اکنون تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان تصریح کرد : پنج مورد پژوهش در این راستا با 80 درصد پیشرفت فیزیکی انجام گرفته که بررسی سهولت کسب و کار، بنگاه های زود بازده، توسعه کالا و خدمات، پژوهش در صنایع بزرگ از جمله این پژوهشها بوده است.

صدری تاکید کرد: شاهد کاهش واردات در استان بوده ایم به جز 70 درصد در آهن و فلزات که قیمت تعیین شده است.

