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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

با موضوع هولوکاست ؛

رژیم صهیونیستی یک سایت فارسی راه اندازی می کند

رژیم صهیونیستی یک سایت فارسی راه اندازی می کند

رژیم صهیونیستی برای مقابله با اظهارات رئیس جمهور کشورمان درباره دروغین بودن هولوکاست یک سایت فارسی برای انتشار مطالب خود راه اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، موزه هولوکاست رژیم صهیونیستی موسوم به "یادواشم" در آستانه سالروز جهانی هولوکاست (27 ژانویه) از طریق پایگاه اینترنتی یوتیوب سایت فارسی خود را افتتاح کرد.

صهیونیستها که به شدت از اظهارات رئیس جمهور کشورمان درباره افسانه هولوکاست و دروغین بودن کشتار جمعی یهودیان در جنگ جهانی دوم خشمگین هستند، اعلام کرده اند که در واکنش به اظهارات احمدی نژاد این سایت را راه اندازی کرده اند.

بنا براعلام منابع صهیونیستی، در این سایت فارسی زبان مطالبی درباره هولوکاست و همچنین تصاویری از اردوگاه "آشوویتس" بزرگترین بازداشتگاه نازیها که صهیونیستها ادعا می کنند بسیاری از یهودیان در این اردوگاه کشته شده اند منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1238789

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