76 حلقه قنات در قم احیا و مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر درقم، محمدرضا طلایی صبح دوشنبه درگفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه احیا و مرمت قنات‌ها، کمک زیادی به حفظ منابع آبی قم در مناطق کوهستانی می‌کند اظهار داشت: در سال زراعی جاری با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از اعتبارات استانی، ۷۶ حلقه قنات در قم، احیا و مرمت شده است.



کمبود آب مشکل عمده بخش کشاورزی قم



وی بیشترین مشکل بخش کشاورزی قم را کمبود آب دانست و افزود: منابع آبی در این قم در نقطه بحرانی قرار دارد و سال به سال، سطح آب در این شهر، پایین‌تر می‌رود.



مدیرجهادکشاورزی شهرستان قم با اشاره به اینکه منابع آبی بخش کشاورزی در قم از قنات، چشمه و چاه تامین می‌شود ابرازداشت: حدود ۸۶۲ رشته قنات، ۳۲۹ عدد چشمه و هزار و ۵۳ حلقه چاه عمیق، نیمه عمیق و دستی در قم وجود دارد.



وی با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی، حفظ منابع آبی و اصلاح روش‌های اجرایی آن را در دستور کار خود قرار دارده، تصریح کرد: در سال زراعی گذشته نیز، با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، ۱۲۰ رشته قنات در قم احیا و مرمت شد.



آبیاری تحت فشار در بیشتر مناطق قم قابل اجرا نبود



طلایی همچنین در خصوص اصلاح روش‌های آبیاری گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و کیفیت آب، اجرای آبیاری تحت فشار در بیشتر مناطق قم، قابل اجرا نبود و این سازمان، اجرای عملیات لوله گذاری در داخل مزارع برای هدر نرفتن آب در انهار کشاورزی را در دستور کار خود قرار داد.



وی افزود: در سال زراعی گذشته، حدود ۳۰۰ کیلومتر با مشارکت کشاورزان، عملیات لوله گذاری در داخل مزارع قم اجرا شد و مورد استفاده کشاورزان قرار گرفت.



عملیات لوله گذاری در سالجاری در قم به 600 کیلومتر ارتقا می یابد



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم بیان داشت: با توجه به اعتبارات ملی و استانی که در سال زراعی جاری ابلاغ شده و استقبال خوب کشاورزان از اجرای این طرح در مزارع خود، پیش بینی می‌شود عملیات لوله گذاری در مزارع قم در سال زراعی جاری به میزان ۶۰۰ کیلومتر ارتقا پیدا کند.



وی تصریح کرد: در این طرح، لوله‌ها به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و کشاورزان با نظارت کار‌شناسان بخش کشاورزی و مطالعاتی که صورت می‌پذیرد، اقدام به لوله گذاری در مزارع خود می‌کنند.



عملیات پوششی انهار سیمانی آب پس از پایان سرما اجرا می شود



طلایی در ادامه، از ابلاغ اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال برای پوشش انهار سیمانی خبر داد و افزود: بعد از فصل سرما و یخبندان، عملیات پوشش انهار سیمانی آب در کلیه بخش‌ها انجام می‌شود.



وی در ادامه استفاده بهینه، انتقال سریع و جلوگیری از هدررفتن آب و جلوگیری از رشد علفهای هرز در داخل انهار از مزایای نهر سیمانی عنوانی کرد.