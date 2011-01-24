اختلاف نظر شرکتهای بیمه درباره بیمه طلا

هادی اویارحسین در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا طلا، سکه و جواهرات واحدهای صنفی طلافروشان تحت پوشش بیمه هایی همچون سرقت قرار می گرد، گفت: چنین کاری قابل اجرا نیست و معمولا طلا بیمه نمی شود، اما این موضوع با پول در صندوق و پول در گردش متفاوت است.

مدیرعامل بیمه دانا افزود: پولی که در مسیر شعبات بانکها تردد می شود و یا از مسیر بانک به کارخانه ها برای پرداخت دستمزدهای کارگران منتقل می شود، پول در گردش محسوب می شود که قابل بیمه کردن است، همچنین پول در صندوق مثلا بانکها دارای بیمه هستند.

وی افزود: اما بحث طلا و پول همراه افراد نمی تواند تحت پوشش بیمه هایی مانند بیمه سرقت و دزدی قرار گیرند، حتی در بیمه های مسافرتی نیز بحث پول و طلا استثنا شده اند.

این در حالی است که محمدعلی علیپور یزدی مدیرعامل بیمه آسیا با بیان اینکه سکه و طلا از پول با ارزش تر نیستند، بنابراین دلیلی برای عدم پوشش بیمه آنها وجود ندارد، افزود: طلا فروشان می توانند سکه و طلای خود را بیمه کنند و مشکلی برای بیمه مرتبط با طلافروشان وجود ندارد.