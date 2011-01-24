فعالیت 10 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری/ خاویار پرورشی در بازار ایران

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امین الله تقوی در بازدید از مرکز پرورش ماهیان خاویاری گلستان افزود: در سال 2009 به دلیل اینکه پنج کشور حاشیه خزر، پروتکل مربوط را امضاء نکردند صادرات خاویار نداشتیم اما در سال 2010 این پروتکل امضاء شده است اما در حال حاضر میزان صادرات خاویار در دست نیست که اعلام شود.

وی اظهار داشت: توسعه و پرورش ماهیان خاویاری از چند سال پیش در دست اجراست و در سال جاری نیز، شیلات و نهاده های مورد نیاز در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد تا برای افزایش تولید و توزیع بچه ماهیان خاویاری استفاده شود.

ورود خاویار پرورشی ایران به بازار

تقوی بیان داشت: با صدور 47 مجوز برای بازسازی برداشت ماهیان خاویاری و توسعه و پرورش این ماهیان، از سال آینده خاویار پرورشی وارد بازار می شود.

وی همچنین تعداد صیادان کشور را 147 هزار نفر و تعداد شناورهای صیادی را بیش از 12 هزار شناور اعلام کرد و گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، سوخت مورد نیاز این ناوگان تأمین شده و نیز اعتبارات هزینه ای برای هر یک ازقایق ها و لنج های مختلف در نظر گرفته شده که مدت بازپرداخت آن ها دو ساله است و با چهاردرصد نرخ سود در اختیار آنها قرار داده می شود.

رهاسازی 4 میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری

وی افزود: در سال گذشته بیش از 360 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی و چهار میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری رهاسازی شد و در سال جاری با توجه به اقدامات خاص که برای توسعه و پرورش این گونه ها انجام شده است به حد امکان افزایش می یابند.

تقوی با اشاره به اینکه در سال جاری اقدامات خوبی برای تشویق سرمایه گذاران شمال و جنوب کشور به پرورش ماهیان خاویاری انجام شده است گفت: امسال 700 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار است که به پرورش دهندگان و برای فراهم سازی زیر ساختهای توسعه پرورش ماهیان خاویاری پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ایجاد استخرها و حوضچه های پرورش ماهی از طریق چاه های کشاورزی از دیگر اقدامات توسعه پرورش آبزیان است که با استفاده از این ظرفیت ها بخش کشاورزی، میزان 200 هزار تن به تولیدات افزوده می شود.

تقوی افزود: با توجه به نتایج مطلوبی که از پرورش میگو در گلستان صورت گرفته است توسط مشاور طرح و توسعه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که تا پایان سال طرح توسعه میگو در گلستان با توجه به همکاری محیط زیست از سرعت بیشتری برخوردار خواهد شد. که می تواند استان گلستان همانند استانهای جنوبی در زمینه تکثیر و پرورش میگو گام های بزرگی بردارد.