  1. استانها
  2. گلستان
۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

مجوز مجتمع خاویاری گلستان نیازمند تمدید است

مجوز مجتمع خاویاری گلستان نیازمند تمدید است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری گلستان خواهان تمدید مجوز مجتمع خاویاری استان توسط شیلات ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از طرحهای شیلات استان افزود: اولویت توسعه شیلات استان پیگیری مصوبات سفرهای ریاست جمهوری از جمله تخصیص چهار میلیارد تومان اعتبار است.

وی اظهار داشت: اجرای طرح جامع صیادی، تمدید مجوز مجتمع خاویاری استان توسط شیلات ایران، پیگیری قانون حفاظت از منابع آبزیان و توسعه پرورش میگوی گمیشان از دیگر مصوبات است.
 
غلامی، با اشاره به اینکه ظرفیت های بالقوه زیادی در استان وجود دارد، گفت: باید به شیلات استان بطور ویژه، توجه و زیر ساختهای آن تقویت شود.
 
معاون برنامه ریزی استانداری گلستان گفت: تأمین منابع مالی این بخش در اولویت قرار دارد از صیادان بصورت ویژه می توان در این فعالیتها استفاده کرد.
 
وی گفت: با توجه به نتایج حاصل از پروژه های تحقیقاتی و علمی شیلات گلستان رضایت بخش است، همه نوع همکاری و خدمات به این بخش اعطا می شود.
 
کد مطلب 1238813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها