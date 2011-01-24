مجوز مجتمع خاویاری گلستان نیازمند تمدید است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از طرحهای شیلات استان افزود: اولویت توسعه شیلات استان پیگیری مصوبات سفرهای ریاست جمهوری از جمله تخصیص چهار میلیارد تومان اعتبار است.

وی اظهار داشت: اجرای طرح جامع صیادی، تمدید مجوز مجتمع خاویاری استان توسط شیلات ایران، پیگیری قانون حفاظت از منابع آبزیان و توسعه پرورش میگوی گمیشان از دیگر مصوبات است.

غلامی، با اشاره به اینکه ظرفیت های بالقوه زیادی در استان وجود دارد، گفت: باید به شیلات استان بطور ویژه، توجه و زیر ساختهای آن تقویت شود.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان گفت: تأمین منابع مالی این بخش در اولویت قرار دارد از صیادان بصورت ویژه می توان در این فعالیتها استفاده کرد.

وی گفت: با توجه به نتایج حاصل از پروژه های تحقیقاتی و علمی شیلات گلستان رضایت بخش است، همه نوع همکاری و خدمات به این بخش اعطا می شود.

