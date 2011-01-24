25 کمیته برای برگزاری برنامه های دهه فجر در زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تقارن چهار روز ابتدایی دهه فجر با روزهای پایانی ماه صفر و ایام ارتحال پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اقدامات ویژه ای برای عزاداری های این ایام صورت گرفته است.

وی تقارن 22 بهمن ماه با روز جمعه را از دیگر ویژگی های دهه فجر امسال عنوان کرد و ادامه داد: راهپیمایی این روز، از میدان 15 خرداد آغاز خواهد شد و در مسیر خیابان امام به سمت چهار راه امیرکبیر، سبزه میدان، میدان انقلاب و در نهایت امامزاده سید ابراهیم (ع) که محل برگزاری نماز جمعه است، حرکت خواهد کرد.

حسینی با بیان اینکه حجت الاسلام میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور به عنوان سخنران مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن و همچنین سخنران پیش از خطبه نماز جمعه در زنجان حضور خواهد داشت افزود: تدابیر لازم به منظور مفروش کردن خیابان های اطراف امامزاده برای برگزاری باشکوه نماز جمعه اندیشیده شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان نواخته شدن زنگ انقلاب در همه مدارس استان در روز 12 بهمن را یکی از برنامه های این دهه برشمرد و افزود: در روز 12 بهمن، تجمعی با حضور اقشار مختلف مردم از جمله مدیران، روحانیون، ورزشکاران، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و ورزشکاران در بیت نماینده ولی فقیه در استان برگزار خواهد شد.

حسینی برپایی صبحگاه مشترک نیروهای مسلح را از دیگر برنامه های دهه فجر استان اعلام کرد و گفت: به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب، 32 مسجد در سطح استان برنامه های ویژه ای چون جشن ها و مسابقات فرهنگی اجرا می کنند.

وی از افتتاح قرارگاه جنگ نرم دانش آموزان در روز 18 بهمن ماه خبر داد و اظهار کرد: جشنها و گفتمانهای انقلاب در سطح مدارس روستایی استان همزمان با ایام دهه فجر برگزار می شود.

حسینی برگزاری مسابقات مختلف ورزشی همچون شطرنج، تیراندازی، صخره نوردی و کشتی را از جمله برنامه های کمیته ورزشی اعلام کرد و گفت: در ایام دهه فجر از کتابخانه و سایت تخصصی جنگ نرم بهره برداری خواهد شد.

وی ادامه داد: غبار روبی مزار شهدا، گردهمایی فعالان انقلاب در عرصه فرهنگ و هنر، گفتمان انقلاب در مدارس و خصوصا دبیرستان ها و برگزاری محفل انس با قرآن از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده به مظنور اجرا در دهه فجر انقلاب اسلامی در استان است.