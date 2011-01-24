به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه داستان فیلم آمده است: قصه آن درباره 5 نفر است که در فضای ملتهب آبان ماه سال 1357 درصدد هستند تا به آخرین پروازی که از ایران خارج می‌شود، برسند اما در ادامه ماجرایی سرنوشت این افرادی را به همدیگر پیوند می‌زند.

بازیگران "کیمیا و خاک" عبارتند از: امیر آقایی، حسین یاری، آزیتا حاجیان، پریوش نظریه، سیاوش طهمورث، امیرمحمد زند، اصغر نژادایمانی، مهران نائل، فرامرز روشنایی، فرید کلهر، علیرضا نائینی، سارا همتی ....



از عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیه کننده : عباس رافعی و بنیاد سینمایی فارابی، نویسندگان: عباس رافعی و بهرام صحیحی، کارگردان: عباس رافعی، مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، مدیر صدابرداری: عباس رستگاری، طراح صحنه: اصغر نژادایمانی، تدوین: نازنین مفخم، جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان و محسن پورهاجریان.

این برنامه یکشنبه 10 بهمن ماه ساعت 17 و با حضور عباس رافعی (کارگردان)، پریوش نظریه و سیاوش طهمورث (بازیگران) برگزار می شود.

