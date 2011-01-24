انتقاد از کمیسیون آموزش مجلس در تاخیر ارائه گزارش احیای مراکز تربیت معلم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در جلسه علنی روز یکشنبه در تذکری اظهار داشت: برای پنجمین بار است که نسبت به تعلل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تهیه گزارش طرح یک فوریتی احیاء مراکز تربیت معلم تذکر می دهم.

وی گفت: دو سال پیش فوریت این طرح در صحن مجلس به تصویب رسید و به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع شد اما هنوز این گزارش به صحن مجلس داده نشده است.

نقوی یادآور شد: هم اکنون استخدام معلمان در آموزش و پرورش با مشکلاتی روبرو است و تنها راه اصلاح جذب نیرو در آموزش و پرورش احیاء مراکز تربیت معلم است.

وی خاطر نشان کرد: ما هر روز از طریق ارائه طرح های گوناگون برای جذب و استخدام معلمان حق التدریسی و پیمانی شرکتی اقدام می کنیم و این به نفع نظام نیست بهتر است مراکز تربیت معلم احیاء شوند.

شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را در ساعات پایانی عهده دار بود از کمیسیون آموزش و تحقیقات خواست تا موضوع را پیگیری کرده و با ارائه گزارشی به صحن این طرح در دستور کار قرار گیرد.