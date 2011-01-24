جذب 290 ناظر افتخاری بسیجی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، اسماعیل کاویانی ظهر دوشنبه در همایش ناظران افتخاری بسیج در این استان از انعقاد تفاهمنامه همکاری میان سازمان بازرگانی با بسیج ادارات این استان خبر داد و گفت: بهره‌مندی از ظرفیت بسیج در راستای تقویت و حفظ ثبات بازار، استفاده از توان مردمی نیروهای بسیج اهداف اصلی انعقاد این تفاهمنامه است که بر همین اساس از این پس بسیجیان ناظر افتخاری می‌شوند.

وی افزود: باتوجه به انعقاد این تفاهمنامه بسیجیان در قالب ناظران افتخاری بر روند اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها در سطح این استان نظارت می‌کنند.

کاویانی ادامه داد: آشنایی ناظران با نحوه نظارت و چگونگی برخورد با متخلفان، آشنایی با نرخ‌های روز مصوب کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارها از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی در ادامه افزایش مشارکت مردم در راستای اجرای مطلوب این قانون را مورد توجه قرار داد و گفت: مردم به عنوان ناظران افتخاری سازمان بازرگانی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلفات دارند.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری در ادامه بسیج را نماد مردمی بودن و پشتوانه انقلاب اسلامی دانست و گفت: بسیجیان در این برهه نیز همچون همیشه با ورود سازنده خود در صحنه و با همراهی دولت در راستای اجرای موفقیت‌آمیز قانون هدفمندی یارانه‌ها و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به مردم جهادی دیگر را در سند افتخارات ایران اسلامی رقم خواهند زد.

وی توطئه‌های دشمنان در برابر بصیرت بالای ملت ایران را بی‌اثر خواند و گفت: بصیرت و آگاهی توام با دشمن شناسی ملت ایران در کنار راهنمایی‌های ولایی رهبران انقلاب همواره موجب ناکامی دشمنان قسم خورده انقلاب شده است.

کاویانی تلاش در راستای حفظ ارزشهای انقلاب و پاسداری از خون شهدا را یک وظیفه عمومی عنوان کرد و افزود: اقتدار و عظمت امروز انقلاب حاصل ایثار و از خودگذشتگی هزاران شهید این مرز و بوم است.

وی نظارت بر بازار عرضه محصولات و به ویژه کالاهای خاص را یکی از مهمترین اقدامات در راستای اجرای مطلوب قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: در این راستا و برای انجام هرچه بهتر این نظارتها از ناظران افتخاری نیز دعوت شده است.

کاویانی در ادامه بر ضرورت حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأکید کرد و گفت: تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر برای واحدهایی که به حقوق مصرف کننده احترام می‌گذارند موجب خواهد شد تا این فرهنگ بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.