محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز دوشنبه در بازار 405 هزار تومان، طرح جدید را 355 هزار تومان، نیم سکه را 179 هزار تومان و ربع سکه را 90 هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز 35 هزار و 700 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1352 دلار است.

وی با بیان اینکه بازار سکه و طلا به دلیل نزدیکی با ایام اربعین حسینی روزهای آرامی را می گذراند، پیش بینی کرد که پس از گذشت ایام سوگواری خرید و فروش در این بازار بهتر شود.

به گزارش مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم دیروز در بازار 400 هزار تومان، طرح جدید 355 هزار تومان، نیم سکه 178 هزار و 500 تومان، ربع سکه 90 هزار تومان، هر گرم طلای زرد 18 عیار35 هزار و 500 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1342دلار بود.

همچنین صرافان بازار تهران قیمت فروش هر دلار را امروز به نرخ آزاد 1079 و هر یورو را 1455 تومان اعلام کردند، این در حالی است که قیمت فروش آزاد هر دلار دیروز در بازار 1078 و هر یورو 1364 تومان بود.