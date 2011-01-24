بانوان پژوهشگر گلستان شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی ظهر دوشنبه در نشست کمیته پژوهشی بانوان استان افزود: تدوین بانک اطلاعاتی از زنان پژوهشگر، پژوهشهای انجام شده در حوزه زنان و خانواده، کاربردی شدن نتایج تحقیقاتی و ایجاد فضای هماهنگی و همکاری بین بخشی از اهداف این کمیته است.

وی اظهار داشت: کاربردی شدن تحقیقات می تواند ابزاری برای ارائه راهبرد و راهکارهایی اجرایی و حل مسائل باشد.

مهدوی افزود: برای اینکه پژوهشها نتایج کابردی پیدا کنند باید قبل از آن پژوهشهای مورد نیاز با اولویت ها ونیازهای جامعه زنان هماهنگی داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور خانواده استانداری گلستان، تدوین برنامه عملیاتی کمیته پژوهش بانوان، ایجاد بانک اطلاعاتی از زنان نخبه استان را از جمله مصوبات این کمیته اعلام کرد.



نیمی از جمعتی یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.