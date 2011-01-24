تاکید بر ابلاغ قانون وزارت ورزش/انتقاد از تاخیر در ارائه بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در جلسه علنی روز یکشنبه در تذکر آیین نامه ای با استناد به ماده 216 آیین نامه مبنی بر ارائه بودجه سنواتی در 15 آذر هر سال از سوی دولت اظهار داشت: هم اکنون 50 روز از 15 آذر گذشته اما هنوز لایحه بودجه سال 90 به مجلس تقدیم نشده است.

وی خطاب به رئیس جلسه گفت: کاری نکنید که ما نمایندگان نتوانیم در مراحل مختلف کارشناسی و بررسی بودجه 90 دقت لازم را داشته باشیم. دولت باید بودجه سنواتی را هر چه زودتر ارائه دهد زیرا هفته آینده نیز بحث استیضاح وزیر راه و رای اعتماد وزیر خارجه را در دستور داریم و نمی دانیم باید چه کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در تذکری خواستار ابلاغ سریعتر قانون وزارت ورزش شد و گفت: ما نمی دانیم در شرایطی که در مسابقات جام ملت های آسیا غرور ملی جریحه دار شد از چه کسی سئوال کنیم. حداقل وزارت ورزش و جوانان هر چه زودتر شکل بگیرد تا پاسخگوی جوانان که با اشتیاق مسابقات را پیگیری می کردند و به این نتیجه منجر شد باشیم.

کواکبیان در تذکر دیگری تاکید کرد: وزارت خارجه و سخنگوی این وزارتخانه علت عدم صدور روادید برای شهردار تهران برای شرکت در همایش واشنگتن را بگویند.

وی گفت: این یک فرصتی بود و ما می توانستیم جزء 5 شهری باشیم که در بخش حمل و نقل جایزه دریافت می کنند. چه دلیلی دارد که این روادید صادر نشده است؟

نماینده سمنان در تذکر دیگری گفت: ما از برادران افغان که علیه انگلیس تظاهرات کردند تشکر می کنیم اما باید موضوع خروج اتباع افغانی زمانبندی صورت گیرد که ما شاهد نباشیم که کنار گوش ما علیه جمهوری اسلامی تظاهرات داشته باشند.

وی گفت: از وزارت کشور و وزارت خارجه خواهش می کنم لایحه ای به مجلس ارائه دهند که طرح زمانبندی خروج اتباع بیگانه در کشور را داشته باشیم تا شاهد این حرکات در کشورهایی چون افغانستان نباشیم.

شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در خصوص اولین تذکر کواکبیان درباره تاخیر دولت در ارائه بودجه اظهار داشت: امروز این موضوع را خدمت آقای دکتر احمدی نژاد منعکس کردیم که با توجه به زمانبندی معین شده در آیین نامه مجلس مبنی بر فرصت ده روزه نمایندگان برای بررسی این لایحه و همچنین فرصت 15 روزه کمیسیون های تخصصی و زمان 15 روزه برای کمیسیون تلفیق این لایحه هر چه زودتر به مجلس ارائه شود.

صدر گفت: از دولت خواسته ایم این لایحه را حداکثر تا روز یکشنبه 10 بهمن تقدیم مجلس کند.

وی در خصوص وزارت ورزش و جوانان گفت: این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته لذا در فرصت قانونی ابلاغ آن انجام خواهد شد.

نایب رئیس مجلس در مورد صدور روادید برای شهردار تهران نیز گفت: شما این موضوع را در تذکرات کتبی نیز مطرح کردید اما صرفا به رئیس جمهور تذکر دادید. انشاءالله وزارت خارجه نیز این موضوع را پیگیری کرده و علت را بررسی می کنند.