بازار تولیدات مشترک در حاشیه جشنواره برلین برگزار می شود

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا در این بازار 38 پروژه از 25 کشور جهان به دنبال سرمایه گذار و تهیه کننده مشترک می گردند.



450 موسسه ، استودیو و تهیه کننده مستقل هم در این بازار با صاحبان 38 پروژه یاد شده وارد مذاکره خواهند شد.در این بازار سه روزه قرار است ده ها نشست میان صاحبان پروژه ها و تهیه کنندگان خارجی برگزار شود.



در میان این 38 پروژه 24 فیلم از آثار بخش اصلی انتخاب شده اند که همگی با بودجه هایی اندک میان 1 تا 12 میلیون یورو تولید شده و سی درصد از کل بودجه آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.



از میان مهم ترین پروژه هایی که در بازار تولیدات مشترک عرضه خواهند شد می توان به " مرد پرنده" ساخته کورنل موندروجو از مجارستان و پروژه های جدیدی از فیلمسازانی چون اورسولا آنتونیاک ، اومبرتو پازولینی ، اران ریکلیس و سیفی تئومان اشاره کرد.



سه پروژه از میان آثار قابل عرضه در این بازار از پروژه های استودیوی هلندی سینه مارت در روتردام بوده که در قالب برنامه مشترک جشنواره های برلین و روتردام ارائه می شوند.



شصت و یکمین دوره جشنواره فیلم برلین از 10 تا 20 فوریه ( 21 بهمن تا 1 اسفند) در پایتخت آلمان برگزار می شود.

