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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

کیا:

شهرداری کرج توانایی کافی برای ساماندهی وضعیت زباله را ندارد

شهرداری کرج توانایی کافی برای ساماندهی وضعیت زباله را ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر کرج گفت: شهرداری توانایی و اراده لازم را برای ساماندهی وضعیت زباله در این کلانشهر ندارد.

راحیل کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در صورت عدم توجه به وضعیت زباله و ساماندهی آن فاجعه ای جهانی  رقم خواهدخورد.

وی بیان داشت:شهرداری توانایی و اراده لازم را برای ساماندهی وضعیت زباله در این کلانشهرندارد.

کیا افزود:‌ روزانه یک هزار و 200 تن زباله در کرج تولید می شود اما هیچ برنامه منسجمی برای ساماندهی آن وجود ندارد.

این عضو شورا خاطر نشان کرد: درحال حاضر به دلیل عدم توانایی در اجرای بهینه طرح تفکیک از مبداء و تبدیل آن به کمپوست خسارتهای فراوان زیست محیطی به منطقه حلقه دره وارد می شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت وقوع زلزله فاجعه ای جهانی رخ خواهد داد، یادآور شد: کرج در کنار استان تهران از جمله شهرهایی است که بر روی گسل فعال زلزله قرار گرفته که در صورت وقوع زلزله شیرابه های حاصل از زباله به جریان درآمده و وسعت زیادی از کشور را آلوده خواهد کرد.

کیا گفت:‌متاسفانه تاکنون هیچ تشکل یا گروهی نتوانسته است برای ساماندهی وضعیت زباله حلقه دره برنامه ای منسجم ارائه دهد.

عضو شورای شهر کرج تاکید کرد:‌علی رغم تذکرات فراوانی که در این رابطه به شهرداری داده شده اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.

کد مطلب 1238845

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