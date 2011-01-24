به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی هنری صبا دو انیمیشن "عصر خاتون" و "تکیه" را به مناسبت اربعین حسینی آماده پخش از تلویزیون کرده است.
"عصر خاتون" یکی از تولیدات جدید صبا است که به صورت تلفیقی دو و سه بعدی و بعد از دو سال آماده نمایش شده است و به اتفاقات عصر عاشورا و وقایع بعد از جنگ و شروع مصائب اهل بیت میپردازد.
طبق روایات حضرت صدیقه طاهره(س) بعد از ظهر عاشورا در کربلا حاضر میشوند و احوال همه اعضای کاروان را از حضرت زینب ( س ) جویا میشوند . نگاه به حضور حضرت صدیقه طاهره سلام اله علیها در عصر عاشورا روایتی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و با این برنامه سعی شده است تا با کمک تکنیکهای زیبای انیمیشن به بهترین نحوی به این مقوله پرداخته شود.
" تکیه" هم عنوان مجموعهای بیست و شش قسمتی است که به موضوع عزاداری اهل بیت میپردازد. عدهای بچه محل با محوریت مرشد جانبازی تکیهای در محل خود بر پا میکنند تا برای اهل بیت عزاداری کنند. در این مجموعه سعی شده است تا با پرده خوانی با حوادث و وقایع عاشورا ارتباط برقرار شود . کارگردانی هر دو برنامه نیز به عهده رضا انصارین است.
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