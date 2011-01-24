  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۲

به مناسبت اربعین/

"تکیه" و "عصر خاتون " از شبکه دو سیما پخش می‌شود

"تکیه" و "عصر خاتون " از شبکه دو سیما پخش می‌شود

انیمیشن‌های "تکیه" و "عصر خاتون" به کارگردانی رضا انصارین به مناسبت فرار رسیدن اربعین حسینی از تلویزیون پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی هنری صبا دو انیمیشن "عصر خاتون" و "تکیه" را به مناسبت اربعین حسینی آماده پخش از تلویزیون کرده است.

"عصر خاتون" یکی از تولیدات جدید صبا است که به صورت تلفیقی دو و سه بعدی و بعد از دو سال آماده نمایش شده است و به اتفاقات عصر عاشورا و وقایع بعد از جنگ و شروع مصائب اهل بیت می‌پردازد.

طبق روایات حضرت صدیقه طاهره(س) بعد از ظهر عاشورا در کربلا حاضر می‌شوند و احوال همه اعضای کاروان را از حضرت زینب ( س ) جویا می‌شوند . نگاه به حضور حضرت صدیقه طاهره سلام اله علیها در عصر عاشورا روایتی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و با این برنامه سعی شده است تا با کمک تکنیک‌های زیبای انیمیشن به بهترین نحوی به این مقوله پرداخته شود.

" تکیه" هم عنوان مجموعه‌ا‌ی بیست و شش قسمتی است که به موضوع عزاداری اهل بیت می‌پردازد. عده‌ای بچه محل با محوریت مرشد جانبازی تکیه‌ای در محل خود بر پا می‌کنند تا برای اهل بیت عزاداری کنند. در این مجموعه سعی شده است تا با پرده خوانی با حوادث و وقایع عاشورا ارتباط برقرار شود . کارگردانی هر دو برنامه  نیز به عهده رضا انصارین است.
 

کد مطلب 1238851

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه